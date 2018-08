Daudz avāriju un atkal deg

No 6. līdz 8. augustam Tukuma policijas iecirknī reģistrēti 72 notikumi, noformēti 37 administratīvo pārkāpumu protokoli, to skaitā 24 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

5. augustā

9.00 Tukumā, Meža ielā, nozagts pieslēgts velosipēds «Junior» zilā krāsā. Uzsākts kriminālprocess.

6. augustā

01.36 Tukumā, Telegrāfa ielā, automašīna «Ford» uzbrauca stāvošai automašīnai «Volvo-V 50», to bojājot, un no notikuma vietas aizbrauca, pārkāpjot noteikto kārtību – nepaziņojot policijai.

08.00 konstatēts, ka Jaunpils novadā nenoskaidrots autovadītājs uztriecies četrām ceļa zīmēm, tās bojājot. Iespējamā vainīgā persona noskaidrota un saukta pie administratīvās atbildības.

12.00 Tukumā, Talsu ielā, 1952. gadā dzimusī atradās sabiedriskā vietā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.

14.20 Tukumā, Aviācijas ielā, 2003. gadā dzimušai vadīja velosipēdu bez velosipēda vadīšanas tiesībām.

19.15 Engures novada Bērzciemā 1977. gadā dzimušais vadīja automašīnu «VW Tiguan», netika galā ar tās vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa un uzbrauca aizsargbarjerai, to bojājot.

22.48. Tukuma novada Degoles pagastā 1977. gadā dzimušais, vadot «VW Crafter», uzbrauca meža dzīvniekam (stirnai).

7. augustā

14.41 Engures novada Smārdes pagastā transportlīdzeklim «Audi A4» nozagtas abas valsts numurzīmes. Uzsākts kriminālprocess.

8. augustā

01.11 Tukumā, Celtnieka ielā, 1964. gadā dzimušais sabiedriskā vietā atradās tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

07.49 Tukumā, Pasta ielā, 1987. gadā dzimušais vadīja «Citroen C4 », būdams alkohola reibumā (1,84 promiles). Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

14.34 Tukumā, Dzelzceļa ielā, 1984. gadā dzimušais sabiedriskā vietā atradās tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

15.34 Engures novada Lapmežciemā, ceļa Talsi-Sloka 14. kilometrā, 1938. gadā dzimušais vadīja automašīnu «Opel Astra Caravan» un neizvēlējās drošu distanci ar priekšā braucošo «Hyundai Getz», ko vadīja 1952. gadā dzimušais, kā rezultātā notika sadursme.

16.34 Tukuma novada Tumes pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 72. kilometrā, 1998. gadā dzimušais vadīja «BMW 320», nepārliecinājās par satiksmes drošību apdzenot transportlīdzekļus, kā rezultātā automašīna aizķēra tajā pat virzienā braucošo «Ford Focus C-max» un nobrauca no ceļa.

18.51 Tukumā, Dārzniecības-Veidenbauma ielas krustojumā, 1957. gadā dzimušais vadīja «Peugeot 308» un, iebraucot krustojumā, neizpildīja ceļa zīmes «Dodiet ceļu» prasības, kā rezultātā izraisīja sadursmi ar «Toyota Avensis», ko vadīja 1985. gadā dzimušais. Sadursmes rezultātā tika uzbraukts stāvošam «Citroen Berlingo», to bojājot, savukārt «Citroen Berlingo» trieciena rezultātā uzbrauca stāvošam «BMW 330». Negadījumā rezultātā cieta «Peugeot 308» 1946. gadā dzimusī pasažiere, «Toyota Avensis»1988. gadā dzimusī pasažiere un 1985. gadā dzimušais vadītājs.

23.18 Engures novada Smārdes pagastā, 1972. gadā dzimušais, vadot «VW Caravelle», atpakaļgaitā uzbrauca stāvošam «VW Golf Variant», bojājot priekšējo numura zīmi.

VUGD

6. augustā Tukuma novada Slampes pagastā dega koģenerācijas stacijas jumts 10m² platībā, bet 7. augstā ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Kurzemes ielā, Tukumā, kur cilvēkam virsū bija uzkritis plaukts. Aizvakar, 8. augustā, 15.24 saņemts izsaukums uz Kuldīgas ielu Tukumā, kur dega sausā zāle 3 hektāru platībā. Pulksten 20.41 ugunsgrēks likvidēts. Savukārt 18.06 izsaukums saņemts uz Tukuma novada Pūres pagastu, kur dega siena ruļļi 70 m² platībā. Pulksten 22.35 ugunsgrēks tika likvidēts.