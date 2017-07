Atpūtas vietā Plieņciemā liels suns nokož Jorkšīras terjeru

Kā ziņo Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, no 20. līdz 23. jūlijam Tukuma iecirknī reģistrēti 63 notikumi, noformēti 75 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā 48 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 1 par mopēda vadīšanu reibumā, 1 par nepatiesu speciālo dienestu izsaukšanu un 1 par nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām. Reģistrēti 5 ceļu satiksmes negadījumi ar diviem 2 cietušajiem.

20. jūlijā

9.00 Tukumā, Jāņa ielā, īpašumam sabojātas divas loga rūtis. Uzsākts kriminālprocess.

21. jūlijā

11.30 Tukuma novada Tumes pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 81. km, 1949. gadā dzimusi automašīnas «Toyota Corolla» vadītāja izraisīja sadursmi ar pretī braucošo «BMW 320».

22. jūlijā

12.19 Engures novada Lapmežciema pagastā, ceļa Sloka-Talsi 18. km, 1963. gadā dzimis motocikla «Kawasaki VN900 Custom» vadītājs neizvēlējās drošu kustības distanci attiecībā pret priekšā braucošo «VW Caravelle», kā rezultātā notika sadursme. Negadījumā cieta 1966. gadā dzimusī motocikla pasažiere, kurai konstatēti sasitumi. Sieviete nogādāta slimnīcā.

13.51 Engures novada Smārdes pagastā, ceļa Milzkalne-Cērkste-Apšuciems 7. km, 1998. gadā dzimis jaunietis bez autovadītāja tiesībām vadīja «BMW 316» (bez valsts reģistrācijas numura zīmēm) un nepārliecinājās par kustības drošību, kā rezultātā, veicot apgriešanās manevru, notika sadursme ar automašīnu «Volvo 850», kas bija uzsākusi apdzīšanas manevru.

14.05 Tukumā, Raiņa ielā, 1931. gadā dzimis «Opel Vectra» vadītājs, braucot atpakaļgaitā, nepārliecinājās par satiksmes drošību, izraisīja sadursmi ar stāvošu «VW Passat Variant» un aizbrauca no notikuma vietas, nepaziņojot policijai.

23. jūlijā

00.46 Tukuma novada Jaunsātu pagastā, ceļa Tukums-Kuldīga 18. km, pagaidām nenoskaidrots «Audi A4» vadītājs pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu apdzīvotā vietā un ignorēja policijas darbinieka norādījumu apstāties, nogriezās uz mazākas nozīmes ceļu, pameta automašīnu un ieskrēja mežā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

13.27 uz Kandavas dzelzceļa pārbrauktuves, ceļa Rīga-Ventspils 94. km, 1981. gadā dzimusi «Citroen C4» vadītāja neizvēlējās drošu distanci attiecībā pret priekšā braucošo «Honda CRV», kā rezultātā, «Hondai» bremzējot, sieviete nespēja pilnībā apturēt automašīnu un izraisīja sadursmi.

13.40 Kandavas pagastā, 2003. gadā dzimusi pusaudze, braucot ar velosipēdu pa vietējās nozīmes ceļu, krita un guva miesas bojājumus. Meitene nogādāta ārstniecības iestādē.

19.30 Engures pagasta Plieņciema atpūtas laukumā, sieviete pirms prombraukšanas no atpūtas vietas bija atlaidusi no saites savu Jorkšīras terjera sunīti, kad piepeši nāca kāds vīrietis ar lielu Kaukāza tipa suni, kurš bija pie saites. Vīrietis suni nespēja noturēt un, nogāzdams saimnieku, lielais suns uzklupa sievietes šunelim un to nokoda.

24. jūlijā

1.18 Kandavas pagastā, ceļa Līgas-Kandava-Veģi 2. km, 1986. gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā (1,85 promiles) vadīja nereģistrētu mopēdu. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

VUGD

21. jūlijā

Abavas ielā, Kandavā, ugunsdzēsēji glābēji no pusotrstāva dzīvojamās mājas jumta nocēluši kaķi.