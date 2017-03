Aculiecinieka video: Autobraukšanas kultūra Tukumā

Saņēmām lasītāja Ulda iesūtīto video ar komentāru: “Sestdien, 11. martā, ap 12.10 braucu no Tukuma centra uz Tīles ielas rajonu. Nogriežoties uz Melnezera ielu, pietuvojos automašīnai «Nissan Qashqai» ar valsts reģistrācijas numura zīmi KL 943, kura pa Melnezera ielu pārvietojās ļoti lēni. Ceļa segums Melnezera ielā nav no labākajiem, taču arī ne tāds, lai pārvietotos ar 5 līdz 20 km/h, tāpēc nolēmu iepriekšminēto automašīnu apdzīt, ko pamanījis, tās vadītājs izlēma to nepieļaut. Brītiņu vēlāk «Nissan» vadītājs strauji nobremzēja, iespējams, cerot izraisīt sadursmi.

Minētajā posmā ceļa segums nav ideāls, taču uz braucamās daļas nebija nekā tāda, kas apdzenot būtu apdraudējis «Nissan» automašīnu it īpaši pie tik neliela ātruma. Notikušo uzskatu par huligānismu, kurš potenciāli varēja apdraudēt manu un līdzbraucēju veselību, apsveru iespēju vērsties policijā. Pie automašīnas stūres sēdēja gados jauns vīrietis, bet blakussēdētāja bija sieviete aptuveni 40 līdz 50 gadus veca.

Rīcību nevar vērtēt kā adekvātu, jo, kā visiem zināms, automašīna ir paaugstinātas bīstamības objekts, kuru jālieto atbildīgi, neradot kaitējumu citiem.”

Video nosūtījām un lūdzām komentāru Vasts policijas Zemgales reģiona pārvalde Tukuma iecirkņa priekšniekam Janekam Baham: “Šajā video ir redzams, ka filmējošās automašīnas vadītājs uzsāk apdzīšanas manevru neregulējamā krustojumā, braucot pa galveno ceļu, kas ir atļauts (CSN 109.p.2.p.), bet apdzenamā transportlīdzekļa vadītājs vairākkārt traucē apdzīšanu (CSN 108.p.), kā arī nerāda pagrieziena rādītājus, mainot kustības virzienu. Šāda rīcība ir vērtējama kā agresīva braukšana – “vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu” paredzēts naudas sods no 70 līdz 280 € un 6 soda uzskaites punkti.

Notikuma lieciniekam ir iespēja vērsties ar iesniegumu Valsts policijā, ko var darīt arī elektroniski, sūtot iesniegumu, uz e-pasta adresi: kanc.tukums@zemgale.vp.gov.lv.”