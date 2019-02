Zemledus makšķernieki tiekas Bišpēteros

27. janvāra rītā Bišpēteru ūdenskrātuvē uz Abavas upes bija manāma krietna rosība. Iztīrīti piebraukšanas ceļi, sagatavota ugunskura vieta un uzslieta tiesnešu nojume. Tika gaidīti Irlavas atklātā čempionāta zemledus makšķerēšanā dalībnieki. Sacensībām reģistrējās 29 sportisti no Tukuma, Jaunpils, Smārdes, Slampes, Ozolniekiem, Sēmes, Kaķeniekiem, Rīgas Jaunsātiem un, protams, arī Irlavas. 11.00 tika dots starta signāls sacensību sākumam. Tika nolemts makšķerēt trīs stundas, jo laika apstākļi bija sacensībām ļoti piemēroti. Taču, apstaigājot makšķerniekus, tiesneši novēroja, ka zivis ķeras negribīgi un uz lieliem lomiem nav ko cerēt. Kad līdz sacensību noslēgumam bija palikusi nepilna stunda, netālu no tiesnešu nojumes uz ledus sākās īpaša rosība. Vairāki vīri četrāpus ap āliņģi aktīvi darbojās un palīdzēja viens otram ar padomiem. Uz ledus tika izcelts brīnumskaists 940 gr. smags sapals! Laimīgais makšķernieks izrādījās Ingus Osis no Ozolniekiem. Ingusa veiksmīgais loms radīja sajūtu visiem dalībniekiem, ka sacensības ir īpaši izdevušās. Noslēgumā apkopojot rezultātus, labākie trīs dalībnieki bija pārsnieguši viena kilograma robežu. Rezultāti: 1. vietā – Artis Akmanis – 1,466 kg (Slampe); 2. – Ingus Osis – 1,282 kg (Ozolnieki); viņš arī lielākās zivs nominācijas uzvarētājs; 3. – Eduards Stančiks 1,074 (Jaunsāti). Sacensību noslēgumā notika loterija, kurā piedalījās visi dalībnieki. Par loterijas balvām visu dalībnieku un organizatoru paldies SIA «Merten», SIA «NEOshop» un Marekam Kipenam. Īpašs paldies par uzņemšanu savā īpašumā Gatim Grīgam un galvenajam tiesnesim Guntim Ķimenem.

Pēc apbalvošanas, protams, neiztika bez karstas zupas un makšķernieku stāstiem. Uz tikšanos jau nākošajā sezonā!