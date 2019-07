Visur jauni augļi briest, mēs vēl zarā turamies!

Talsu novada Laucienas pagasta Pļavu ezera sporta un atpūtas bāzē 24. jūlijā notika kārtējā senioru sporta un atpūtas diena. Sporta disciplīnas bija dažādas – no iepriekšējiem gadiem jau pazīstamās: frīsbija (lidojošo šķīvīšu) metieni mērķī, šautriņu mešana mērķī, basketbola bumbas metieni grozā, boulings, krokets un vēl neiepazītas disciplīnas: pāru bumbiņu metieni mērķī un loka šaušana. Visās disciplīnās tika vērtēts gan komandas kopējais, gan individuāli dāmu un kungu sniegums. Pusdienlaikā – kārtīga, bieza un sātīga zemessargu vārīta gaļas zupa, kam sekoja komandu veiklības stafete, kas bija uzjautrinoša skatītājiem un atsvaidzinoša dalībniekiem – pirmajam no sešiem komandas dalībniekiem bija jāiemērc spainī paliels sūklis un jāpadod to pāri galvai nākošajam, un tas atkal nākošajam, līdz pēdējais ar atlikušo ūdeni piepilda 2 glāzes. Kamēr tiesneši apkopoja rezultātus, komandas sniedza priekšnesumus.

Apbalvošana sākās ar komandu vērtējumu atsevišķās disciplīnās. Un izrādījās, ka Tukuma komandai 3. vieta kroketa spēlē un ļoti skaists kauss – mirdzoša Uzvaras Dieviete jaunas sievietes izskatā ar spārniem un lauru vainagu rokās. Un varens individuālo medaļu birums: loka šaušanā Litai Lukšai – 1. vieta; šautriņu mešanā Ligitai Zīlītei – 1. vieta, Ilgai Lagzdiņai – 3. vieta; frīsbijā – Ligitai Zīlītei 1. vieta; basketbola metienos – Valdim Urtānam – 2. vieta, Jānim Stiebrim – 3. vieta.

Kopvērtējumā piemiņas balvas tika pasniegtas, sākot no 19. vietas, jo pavisam piedalījās 19 komandas. Tukuma komandas dalībnieki un līdzjutēji saspringti sekoja apbalvošanas gaitai, gaidot, kad tiks nosaukti. Apsveicot 7. vietas ieguvēju komandu, pasākuma vadītājs ieturēja pauzi, lai paziņotu, ka nu sešām labākajām tiks pasniegti kausi, kas, sarindoti pēc lieluma, uz galda mirdzināja savus sānus saulītē. Tiek nosaukta 6. vietas ieguvēja komanda – Tukums tas nav, 5. vieta – Tukums tas nav, 4. vieta – atkal nekā! Vadītājs ietur pauzi, mūsu komandas dalībnieki saskatās, sasmaidās, saspringums pieaug – kurā no pirmajām trim vietām tad būsim?! 3.vieta nav, 2. vieta nav un, visbeidzot, – 1. vieta kopvērtējumā Tukuma senioru komandai un vislielākais kauss! Prieks, savstarpēji apsveikumi, gaviles ne mazākas kā olimpisko spēļu sportistiem!

Īsā intervijā ar ikvienu Tukuma komandas dalībnieku un līdzjutējiem par to, kas visvairāk patika šajās senioru spēlēs, daži minēja, ka tā bija pāra bumbiņu mešana (divas golfa bumbiņas, kas savienotas ar pusmetru garu saiti, no neliela attāluma jāuzmet uz kādu no trim dažādos augstumos esošiem stieņiem), jo tas bija kaut kas jauns, citi priekšroku deva loka šaušanai – nekad mūžā nav loku pat rokās turējuši un nu bija tā iespēja trāpīt siena ķīpai piestiprinātam mērķim, dažam patika tas, ka var atpūsties dabā, citam – personiskie rekordi basketbola metienos, vienu priecēja panākumi boulingā – 5 reizes metu un visas trāpījās!, otrs nonāca pie atziņas – jātrenējas nākošajam gadam, kāds atcerējās, kā jaunībā sportojis, vēl kāds noskandēja: nevajag man citas laimes, kā vien būt pie savas saimes.

Noslēgumā izskanēja no sirds teiktas pateicības visiem, kas ļāva šim senioru pasākumam notikt un optimistiski vārdi: visur jauni asni dīgst, visur jauni augļi briest, mēs vēl zarā turamies!