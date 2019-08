Vērtē sakoptu mežu Pūres pagastā

Kamēr 8. augustā lauksaimnieku konkursa «Sējējs 2019» vērtēšanas komisija iepazinās ar jātnieku sporta centra attīstību Tīlē, tikmēr Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā konkursa «Sakoptākais mežs» žūrijas komisija izbraukuma laikā apskatīja un vērtēja SIA «Latmeži» ieguldījumu noturīgu un produktīvu mežaudžu veidošanā. Pavisam konkursam bija iesniegti 16 pieteikumi no visas Latvijas. Tā pirmajā kārtā tika izvērtēti un finālam izvirzīti seši paši labākie mežu īpašnieki.

Konkursa finālista SIA «Latmeži» īpašumi atrodas Pūres pagastā. Uzņēmums pieder diviem draugiem – Dzintaram Dembovskim un Andim Dūniņam. Dzintars stāsta, ka vēl pirms izveidot kopīgu uzņēmumu jau katrs atsevišķi darbojies meža nozarē. Bijis tā, ka gribējuši pirkt meža īpašumu, bet vienam šim nolūkam pietrūcis naudas. Saliekot divus maciņus kopā, darījums izdevies. Tā arī sākuši strādāt kopā. Uzņēmumu SIA «Latmeži» nodibinājuši 2005. gada nogalē, bet aktīvu darbību uzsākuši 2006. gadā. Sākuma tas bija mežistrādes uzņēmums ar aptuveni 20 ha mantota meža, vēlāk tas pārtapa par mežsaimniecības uzņēmumu. Pašlaik tā platības aizsniedz 800 ha. Uzņēmuma meži atrodas daudzos pagastos Tukuma, Talsu, Saldus un Kuldīgas novadā. Un īpašniekiem pašiem savas meža platības vajadzēja gan stādīt, gan atēnot, gan izkopt.

Atbildot uz komisijas pārstāvju jautājumu par to, kāda ir praktiskā darbu organizācija, kā tiek apmācīti darbinieki, Dzintars pastāstīja, ka pirms darbu uzsākšanas strādniekiem jau pasaka, ko un kā darīt. Bet meža kopšanas darbus pašlaik atvieglojot iegādātais harvesters. Tā operators Mārcis Druķis iepriekš strādājis ar krūmgriezi, viņam sapratne par to, ko un kā vajag darīt, ir. Uzņēmums ar savu tehniku sniedz arī pakalpojumus citiem meža īpašniekiem. Kopšanas laikā jaunaudzes atbrīvo no lazdām, blīgznām, ievām.

Vairāk liesiet otrdienas, 20. augusta, laikrakstā ŠEIT=>