Vai koncertam nav par vēlu?

Lasītājs jautā: Es gribētu noskaidrot, kāpēc gaidāmo Tukuma svētku koncerts Durbes estrādē sāksies tikai 22.00? Tas jau nav nekāds rokkoncerts, kur svarīgi, lai būtu tumsa vai kādi citi nosacījumi. Šis tomēr būs dziesmu un deju koncerts, kuru skatīties nāk ģimenes ar bērniem, arī veci cilvēki, un, galvenais, cilvēki no laukiem, bet, ja koncerts beigsies pusnaktī vai vēl vēlāk, tad – kā tiksim mājās?! Un vēl, kas patiesībā ir pats galvenais – nākamā taču ir darba diena! Varbūt domes darbiniekiem tiks iedota brīvdiena, varbūt kādam būs atvaļinājums, bet lielākajai daļai dalībnieku tā būs darba diena. Ja reiz gribam lepoties ar saviem dziedātājiem un dejotājiem, tad kāpēc nevaram svētkus svinēt tā, lai visiem būtu svētku sajūta un lai nebūtu pa galvu un kaklu jāskrien mājās, lai pagūtu izgulēties?! Privātam uzņēmējam ir vienalga, vai viņa darbinieks dzied, vai dejo…

Redakcija: Tukuma novada domes kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne apstiprināja, ka šī gada Tukuma novada svētki «Precību spēles Tukumā 2019» noslēgsies svētdienas, 14. jūlija, vakarā Durbes estrādē un skaidroja to ar īpašo svētku koncepciju: “Tik vēla vakara stunda koncertam izvēlēta tāpēc, lai vienlaikus ar dziedātāju un dejotāju uzstāšanos varētu demonstrēt videoprojekcijas, kas ir veidotas īpaši šai programmai: “Tā kā tumsa vasarā iestājas ap 22.00, mēs pēc garām diskusijām, jo sākotnēji koncerta laiks bija nolikts 20.00, vienojāmies par šādu koncerta laiku. Turklāt tas nav domāts tikai kā koncerts, bet gan kā lieluzvedums, kas ir balstīts uz videoprojekcijām. Šī informācija par šādu koncerta laiku ir zināma jau vairākus mēnešus. Mēs plānojam, ka koncerts ilgs pusotru, divas stundas.” Uz iebildumu par to, kas ir svarīgāks – cilvēks vai projekcijas, kas tagad tiek izmantotas vai katrā sarīkojumā, D. Liepiņa-Zusāne skaidroja, ka, protams, cilvēks ir pats galvenais, taču šajā gadījumā koncerts tiekot veidots kā vienots mākslas darbs: “Kā koriem, tā deju kolektīviem ir radīti jaundarbi un šis videoprojekcijas veidotas, lai kopā ar dziesmu vai deju taptu vienots mākslas darbs. Bez dejotājiem un koristiem šādus projekcijas nebūtu vajadzīgas.” Vaicāta, kāpēc šo koncertu ar tik vēlu norises laiku nevarēja ieplānot sestdienas vakarā, D. Liepiņa-Zusāne skaidroja, ka arī par to ticis daudz runāts, taču tā kā šis Tukuma dziesmu apriņķa un Tukuma deju apriņķa kolektīvu veidotais koncerts ir šo svētku kulminācija, noslēgums, līdz ar to tas ieplānots svētdienā: “Tā kā aprit desmit gadi, kopš izveidots novads, mēs vēlējāmies to visu šo svētku garumā akcentēt, bet īpaši mūsu kopīgo varēšanu parādīt svētku koncertā.”