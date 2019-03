Uz ikgadējo pirmizrādi aicina «Brīvā versija»

Dodoties uz Tukuma kultūras nama jaunatnes teātra «Brīvā versija» pirmizrādi, no vienas puses, jau iepriekš ir nojaušams, ko no tās varētu sagaidīt. Gandrīz droši – būs vērojami spilgti raksturlomu tēlojumi, situācijas, ar kurām identificēties, vai notikumi, ko atpazīt. Tāpat, ļoti iespējams, būs kripatiņa sociālās kritikas un pat eksistenciālas pārdomas. No otras puses, tas vienmēr ir pārsteigums – kādā formā, žanrā, noskaņā notikumi uz izmēros tas viss uz nelielās skatuves atkal risināsies. Jaunākajā izrādē «Pacieties!» kā no vienas puses, tā otras tā visa ir pārpārēm un gaidas tiek piepildītas ar uzviju. Mums – žurnālistiem – kā pēdējos gados ierasts, iespēja noskatīties jaunāko «Brīvās versijas» izrādi bija jau 17. martā, bet skatītāji uz pirmizrādi tiek gaidīti 24. martā 14.00 un 16.00.

Vairāk lasiet piektdienas, 22. marta, laikrakstā ŠEIT=>