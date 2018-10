Tumē pasniegtas Žaņa Katlapa balvas

29. oktobrī jau sesto reizi tika pasniegta Tukuma novada Tumes pagastā dzimušā leģendārā aktiera un režisora Žaņa Katlapa balva. Šogad balvu saņēma Nacionālā teātra aktieris Uldis Dumpis un Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs.

Taču vēl pirms pasākuma, vēlā pēcpusdienā, spītējot aukstajam vējam, Uldis Dumpis kopā ar sievu Dainu Dumpi un Andris Keišs ar sievu Kristīni Zadovsku un meitiņu ieradās Tumes kultūras namā, kur viņus sirsnīgi sagaidīja pasākuma rīkotāji – žurnālists Arnis Šablovskis, Tumes un Degoles pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa un kultūras nama vadītāja Līga Liberga. Vispirms visi kopā apskatīja nule kā iekārtoto Gunāra Janaiša personālizstādi «Bijumms», kur balvas saņēmēji gremdējās atmiņās. Uldis Dumpis atcerējās, kā kādreiz izskatījās attēlā redzamā Zaķusala un kā uz to kādreiz brauci ar kuģīti, kas redzams fotogrāfijās. Savukārt Andris Keišs pastāstīja, ka fotogrāfijās redzamajā barikāžu laikā viņam bija tikai 16 gadu un viņš gribējis apmeklēt barikādes, bet mamma nostājusies durvīm priekša un nekur nav laidusi. Viņam tomēr izdevies kaut kā izšmaukt un kopā ar draugiem būt netālu no vietas, kur tieši tobrīd notikusi šaušana. Protams, ka pēc tam no mammas saņēmis pamatīgu brāzienu…

