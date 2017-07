Tukuma un Kandavas novada kori – Eiropas koru olimpiādē

No 16. līdz 23. jūlijam Rīgā norisinās Eiropas koru olimpiādē, kur plaši pārstāvēti ir arī Latvijas un to vidū – arī mūspuses kolektīvi. Viens no tiem – sieviešu koris «Irlava», ko vada Dace Perševica. Kolektīvs ir izmantojis iespēju piedalīties olimpiādes festivāla daļā, kas paredz, piemēram, draudzības koncertu. Un daiļās irlavnieces varēs dzirdēt 22. jūlijā 15.00 pie Kongresu nama Rīgā. Tāpat sieviešu koris būs viens no trim Latvijas kolektīviem, kas izmantots iespēju piedalīties meistarklasē – viņām būs iespēja dziedāt un saņemt vērtīgus padomus no kordziedāšanas un mūzikas profesionāļiem. Kā stāsta D. Perševica, tas ir labs atspēriens, lai vēlāk piedalītos konkursos.

Ļoti nopietni olimpiādei gatavojies Tukuma kultūras nama jauktais koris «Vanema» un diriģents Tālivaldis Gulbis, kas startēs Eiropas čempionu konkursā, kur piedalās kolektīvi ar jau pieredzi šādās dziedāšanas sacensības. Viņu starts Latvijas Universitātes aulā sestdien, 22. jūlijā, 11.40.

Visbeidzot, kaut kolektīvs vairs nav tieši piederīgs Kandavas novadam, tomēr jāpiemin arī zemītnieks Toms Kazimirisaņecs un viņa izlolotais sieviešu vokālais ansamblis «Cantabile», kas Olimpiādē startē dažādās augstas raudzes konkursa kategorijās. Viņiem viena zelta medaļa jau kabatā un, kas zina, varbūt tiks izcīnīts arī «Grand Prix»?