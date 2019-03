Tukumā sacenšas jaunie dejotāji

Trīs dienas – no 15. līdz 17. martam – Tukuma kultūras nama visus stāvus, visas telpas, bet jo īpaši lielo zāli, satricina simtiem mūsdienu deju dejotāju, kas piedalās starptautiskajās sacensībās Tukuma kauss. Jau tradicionāli šīs sacensības dod iespēju kā maziem, tā lielākiem dejotājiem sevi parādīt dažādos mūsdienu dejas veidos un vienlaikus redzēt, ko jaunu un interesantu iemācījušies citu kolektīvu dalībnieki. Sacensībās piedalās deju grupas no Rojas, Talsiem, Tukuma, Ludzas, Pūres, Zilupes, Kandavas, Lielvārdes, Rīgas, Jelgavas, Babītes un citām vietām, kā arī no Lietuvas.

