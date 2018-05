Tukuma pilsētas ielās labos bedrītes

Kā preses konferencē pastāstīja Tukuma novada domes komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis, visdrīzāk uzsāks bedrīšu remontu pilsētas ielās. Visas ielas pašvaldība kopā ar SIA «Strabag», kas uzvarēja bedrīšu remonta konkursā, ir izvērtējusi un darbu apjoms apzinājusi. Vienlaidus bedrīšu remonts paredzēts Spartaka ielā posmā no Meža, Kurzemes un Spartaka ielas apļa līdz gājēju pārejai. “Arvien atklāts jautājums ir par stāvlaukumiem pie bērnudārza, kam finansējuma nav, līdz ar to būs jāmeklē risinājums, kā arī jādomā, kā šos darbus saskaņot ar plānoto lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu no Kurzemes ielas līdz Putniņu ielai. Vēl viens posms, kur plānojam vienlaidu bedrīšu remontu, ir Raudas, Talsu un Meža ielas aplis – tur daudzo rakšanas darbu dēļ arī jau izveidojušās bedres. Vienlaikus šajā vietā tiks sakārtotas arī akas,” tā Ģ. Ruģelis.

