Tukuma muzejā – Vilhelma Purvīša audzēkņu darbi

Ansis Artums, Miervaldis Ķemers, Kārlis Padegs, Ārijs Skride – tie ir tikai daži no mākslinieka Vilhelma Purvīša Dabasskatu meistardarbnīcas audzēkņiem, kuru darbi šobrīd apskatāmi Tukuma Mākslas muzejā.

Kopumā šai darbnīcā laikā no 1921. līdz 1944. gadam mācījušies 90 mākslinieki, no kuriem 46, to beidzot, ieguvuši mākslinieka – gleznotāja grādu. Tukuma muzeja kolekcijā ir 28 autoru darbi, no kuriem izstādē izlikti gandrīz visi.

Liela brīvība gleznošanā

Izstādes centrā ir divi gandrīz vienādi darbi, kuros attēlota Rēzekne – 1928. gadā Vilhelms Purvītis uzgleznoja «Rēzekni», bet 1940. gadā viņa audzēknis Miervaldis Ķemers – «Veco Rēzekni». Kā spatāstīja mākslas muzeja vadītāja Inese Klestrova, darbos redzams, kā Ķemers ir studējis sava skolotāja triepienus, motīvus, krāsas. 1944. gadā, aizbraucot uz Vāciju, Purvītis viņam atstāja savas skices, savus darba piederumus un arī krāsas, novēlot ar tām uzgleznot diplomdarbu.” I. Klestrova stāstīja, ka Purvītis devis audzēkņiem brīvību, kas nereti tika uztverta kā nevērība, lai gan patiesībā tas bija gudrs pedagoga gājiens – ļaut audzēkņiem augt, meklēt sevi un tikt uz priekšu. Protams, Purvītis norādījis arī uz kļūdām, bet kopumā mudinājis pašiem meklēt savu ceļu. Tajā pašā laikā viņš studentiem neesot ļāvis gleznot dekorācijas, jo ātri sasniedzamais rezultāts bojājot rokrakstu; Purvīšaprāt, lai būtu labs rezultāts, jāiegulda daudz darba… Tomēr šo aizliegumu daži meistardarbnīcas audzēkņi pārkāpa.

