Tukuma dome vienojas par naudas balvām valsts svētkos

Par to, ka vienlaikus ar apbalvojumiem «Tukuma novada Goda pilsonis» un «Tukuma novada domes Atzinības raksts» būtu pasniedzama arī naudas balva, deputāti diskutējuši arī iepriekšējos sasaukumos, taču galīgais lēmums tā arī nav ticis pieņemts. Sagaidot Latvijas simtgadi, kā sēdē atzina domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, arī Tukuma novadā būtu jāmaina līdzšinējā kārtība un līdzīgi, kā to jau dara citos novados un pilsētās, apbalvojumu saņēmējiem jāpasniedz naudas balvas. Līdz ar to izdarāmi grozījumi Apbalvojumu piešķiršanas nolikumā. Lai arī lēmuma projektā bija norādīti dažādi naudas balvu apmēri un deputātiem bija iespēja lemt par 500 eiro vai 1000 eiro lielu nauda balvu Goda pilsoņa titula ieguvējam, kā arī 250 eiro vai 500 eiro Atzinības raksta saņēmējam, jau Finanšu komitejas sēdē pirms nedēļas deputātu vidū valdīja liela vienprātība, lemjot par 1000 eiro naudas balvu Goda pilsonim. Savukārt par naudas balvu Atzinības rakstu saņēmējiem bija lielākas diskusijas – sākotnēji deputāti sliecās par labu 250 eiro, taču sēdē izskanēja viedoklis, ka tādā gadījumā nevalstisko organizāciju apbalvojumi nereti esot daudz lielāki par šiem 250 eiro, ko cilvēks saņemtu kopā ar Atzinības rakstu, turklāt, kā to paredz nolikums – vienu reizi mūžā. Līdz ar to domes sēdē deputāti nobalsoja par 500 eiro lielu naudas balvu Atzinības raksta saņēmējam.

Vēl nolikumā tika iekļauts nosacījums, ka viena gada laikā apbalvojums «Tukuma novada Goda pilsonis» var tikt piešķirts ne vairāk kā divām personām.

Grozījumi stājas spēkā līdz ar lēmuma pieņemšanas brīdī 25. oktobrī.