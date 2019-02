Sveic sezonas veiksmīgākos makšķerniekus

Jau tradicionāli februārī visi mūsu novadu makšķernieki sarosās un ieplāno vienu vakaru pavadīt kopā ar vaļasprieka brāļiem, lai padalītos pieredzē un varbūt arī apgūtu kādas jaunas tehnikas, iemaņas, lai noķert to lielāko un iespaidīgāko lomu. Tā tas parasti notiek «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» rīkotā konkursa «Lieliskais loms» noslēguma pasākumā. Šāds vakars tika aizvadīts arī 8. februārī, kad tas notika konkursa atbalstītāja Sandra Mertena makšķerlietu veikalā, «Vakko» telpās.

Šajā gadā konkursā tika pieteiktas dažādu sugu zivis, bet kā citus gadus makšķernieku favorīte bija plēsīgā līdaka. Tās konkursā bija pieteiktas sešas. Bija arī karpas, asari, zuši, rauda un pat sams, kas nomakšķerēts tepat Tukuma novadā – Slampes dīķi. Lai gan liela zivs, tomēr, vērtējot pēc Latvijas rekorda, tā ierindojas tabulas apakšā. Kādēļ? Tādēļ ka Latvijā lielākais notvertais sams bijis 84.70 kg smags, tajā pašā laikā mūsu konkursā pieteiktais, lai gan liels un iespaidīgs loms – 5.752 kg – attiecībā pret valsts rekordlomu ieguva zemāko koeficientu.

No 17 iespaidīgiem lomiem, daudz neatpaliekot no Latvijas rekorda (8.12 kg), pirmo vietu ieguva Laimonis Magone ar 5.120 kg smago plēsēju – salati jeb meža vimbu. Pats gan visiem atzinās, ka tajā reizē, kad ieguvis savu veiksmīgo lomu, uz Lielupi bija devies ķert līdakas. Salate bijusi tik liela un spēcīga, ka ar pirmo negaidīto sitienu teju makšķeres kātu no rokām izsitusi. Rādot telefonā iemūžināto foto un video, Laimonis, atzina, ka esot bijis ko pacīnīties, jo pat lielā plēsēja un trakule līdaka pēc cīņas ar salati loma liekoties kā mierpilna lēnule.

Godpilno 2. vietu šajā reizē ieguva Uldis Jankevics, kurš bija pirmais, kas pērn savu lomu – 1.250 kg smago asari – pieteica mūsu konkursā. Savukārt 3. vietu ieguva Māris Ošķis, kurš Lielupē izcīnīja lielo cīņu ar 11 kg smago līdaku.

