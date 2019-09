Sumina Latvjas Ekoskolas

Šodien, 16. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē ikgadējo Ekoskolu apbalvojumu saņēma turpat 200 izglītības iestādes visā Latvijā.

Starptautiskais Zaļais Karogs 2019./2020. mācību gadam piešķirts 129 izglītības iestādēm, to vidū Irlavas pamatskolai un pirmskolas iestādei, Zantes pamatskolai un Kandavas pirmsskolas izglītības iestādei «Zīļuks», savukārt Latvijas Ekoskolu Sertifikāts 2019./2020. mācību gadam piešķirts 49 izglītības iestādēm, tostarp Engures pirmskolas izglītības iestādei «Spārīte», Tukuma 2. vidusskolai, Tukuma 3. pamatskolai un Zemītes pamatskolai. Savukārt pateicība piešķirta Sēmes sākumskolai.

Ekoskolu programma Latvijā darbojas jau 17 gadus, un 24 no apbalvotajām skolām priekšzīmīgu darbu vides jomā īsteno jau vairāk nekā 10 gadus, to vidū arī Irlavas pamatskola, kurai karogs šogad piešķirts jau 13 gadu. Kā pastāstīja Irlavas pamatskolas direktore Aiva Platace, par to, ka skolēni aktīvi iesaistās dažādos vides pasākumos un īsteno Ekoskolu programmas idejas, liels paldies jāsaka bioloģijas skolotājai Janai Gulbei, kā arī 8. un jo īpaši tagadējiem 9. klašu skolēniem. Viņu aktivitātes, kā atzina direktore, ir palīdzējušas turpināt gadiem ilgās tradīcijas vides jomā. 12 gadus Ekoskolu programmā iesaistījusies arī Zantes pamatskola – kā stāsta skolas direktore Kristīne Elksnīte, tik daudzus gadus noturēties Ekoskolu saimē nav viegli, un tas prasa lielu darbu vides izglītībā gan no skolēniem, gan skolotājiem, īpaši jau programmas koordinatores Zaigas Puriņas. Taču skola lepojas, ka ir varējusi gadu no gada gūt šos panākumus.

Jāpiebilst, ka katru gadu skolas var izvēlēties kādu no izpētes tematiem – šogad tie ir atkritumi, enerģija, ūdens, transports, vide un veselīgs dzīvesveids, skolas vide un apkārtne, klimata izmaiņas, meži un pārtika, ar kuru tad skolas strādā visu mācību gadu.