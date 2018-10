Sesto reizi aizvadīts Riča piemiņas kauss volejbolā

15. septembrī Cēres pamatskolas sporta hallē pulcējās volejbola spēles entuziasti, lai jau sesto reizi Ritvara Ausekļa piemiņai izspēlētu «Riča kausu 2018». Daudzi no sanākušajiem atcerējās Ričiņu kā šīs spēles entuziastu, labu un strādīgu cilvēku.

No Cēres piedalījās divas komandas – «Cēre» un «Cēres nākotne», bet kā viesi bija atbraukuši volejbolisti no Talsu novada Laucienas (tur reiz spēlēja arī Ritvars), Pūres, Engures un Tukuma («VK Paplakas gaļsaimnieks»). Cēres sporta dzīves vadītāja Līga Roze priecājās par to, ka šajā – 6. piemiņas – kausa izcīņā, par uzvaru cīnījās lielākais līdz šim turnīrā pārstāvētais komandu skaits. Rezultātā 1. vietu ieguva «Laucienes» komanda – Singurs Zariņš, Didzis Roze, Rūdolfs Ozoliņš un Normunds Krūze, 2. vietā atstājot VK «Paplakas gaļsaimnieks», kurā spēlēja Nils Piebalgs, Artūrs Krūms, Reinis Patmalnieks un Arta Pļaviņa. Bet 3. vietu godam izcīnīja komanda «Pūre»: Armands Siņavskis, Miks Siņavskis, Sandijs Eglītis un Arvis Reinholds.