Plāno atjaunot strūklaku Kandavā

Jau vēstījām, ka pēdējā Kandavas novada domes sēdē, kas norisinājās 30. maijā, vairakkārt tika runāts par to, kā pēc iespējas optimizēt izdevumus, tai skaitā – sociālajā dienestā, tāpat arī novada ūdenssaimniecībā – meklējot, kur rodas ūdens zudumi. Šoreiz par citiem sēdē izskatītājiem jautājumiem – komandējumiem un iecerētajiem projektiem, noteikumiem un izdevumiem u.tml.

Tradicionāli sēdes pēdējie jautājumi ir domes vadības atskaites par padarīto pēdējā mēneša laikā. Atskaiti sāka priekšsēdētāja Inga Priede. Viens no svarīgākajiem maija notikumiem – ekspluatācijā oficiāli tika nodots bērnudārzs «Zīļuks», kur īstenots energoefektivitātes projekts un garāmgājējiem redzamākais rezultāts – jauna ēkas fasāde. R. Fabijančiks interesējās, kāpēc ekspluatācijā ēka nodot jau 2. maijā, bet svinīgais pasākums – vien mēneša noslēgumā? I. Priede skaidroja, ka tas daudz un dažādo pasākumu dēļ, ar ko maijs bijis pārbagāts – pēdējie zvani skolās, Kandavas svētki u.tml. Savukārt deputāte Solvita Zvirgzdiņa interesējās par citu atskaites punktu – ko paredzēts darīt ar strūklaku, kas atrodas Bruņinieku pilskalna pakājē Kandavā? Priekšsēdētāja skaidroja, ka ir jau bijusi tikšanās ar projektētāju un kopīgi tiek meklēti dažādi risinājumi. Idejas esot interesantas – piemēram, veidot strūklaku ozolzīles formā. Augustā iecere jau varētu ieraudzīt dienas gaismu. Deputāte interesējās – kādas varētu būt izmaksas? Kā sēdē tika skaidrots, autori ir pabrīdināti, ka tās nevar pārsniegt domes noteikto summu un, kā skaidroja izpilddirektors Egils Dude, katru gadu kaut kas šai iecerei tiekot pielikts klāt. Šogad tie ir 14 000 eiro, kas paredzēti tūrisma infrastruktūras attīstībai. I. Priede vēl skaidroja, ka tiek meklēti dažādi risinājumi, jo šobrīd esot aizdomas, ka ar dabīgo caurteci jeb avota ūdeni vien strūklakai nepietiek – iespējams, būtu vajadzīgs pievienot pilsētas ūdeni. Ņemot vērā, ka tikko sēdē bija izdiskutējušies par to, ka ugunsdzēsēji glābēji tērē pilsētas ūdeni, deputāti jeb šajā gadījumā Egils Bariss interesējās, vai strūklakā to vajadzētu tērēt? Priekšsēdētāja vietniece Gunda Cīrule skaidroja, ka tas jau nebūtu tā, ka visu laiku tek dzeramais ūdens – to palaiž strūklakas sistēmā un tas rotē. Bet, kā minēts, par risinājumiem vēl tiek domāts.

