Pirmssvētku ziedojums

21. jūnijā Tukuma Sarkanā Krusta telpās tika rīkota kārtējā Asins donoru diena. Un šajā pirmssvētku laikā tukumnieku atsaucība bijusi rekordliela, jo nodot asinis pieteikušies 94 cilvēki. Kā stāstīja ārsta palīdze Tatjana Lazdiņa, vismaz 20 potenciālajiem donoriem gan nācies atteikt. Iemesli – dažādi. Šoreiz personu apliecinoši dokumenti visiem ir bijuši, bet, cilvēkus izvaicājot, atklājies, ka kādam ir bijusi saslimšana, operācija vai arī ceļojums, kas ierobežo iespēju asinis ziedot. Nu, piemēram, ja pabūts Taizemē, tad kā donors esi nederīgs veselu gadu. Šī iemelsa dēļ cilvēki, kas izlemj ziedot, aicināti iepazīties ar priekšnoteikumiem, kā arī izzināt citas interesējošos jautājumus Asins donoru centra mājas lapā www.vadc.lv.

Mazliet bija iespēja iztaujāt arī dažus no donoriem. Piemēram, tikko kā novada domē ievēlētajam deputātam Jānim Eiskam šī bijusi pati pirmā reize, kad izlemts ziedot asinis. Iedvesmojies no kāda drauga, kurš to dara regulāri, un, Jānis atzīst, ir patīkami paveikt šādu labu darbu. Savukārt policijas darbinieks Ruslans Zūdiņš asinis ziedo, kā pats lēš, jau kādu 40. reizi. Tā rezultātā sakrājis jau vairākas lojalitātes kartes, kā arī brīvdienas, kas oficiāli pienākas katram donoram. Arī Līga Pone neziedo pirmo reizi – pašai šķiet, ka tā varētu būt kāda 17. asins ziedošanas reize.

Jāpiebilst, ka no vienas līdz otrai ziedošanas reizei būtu jābūt deviņu nedēļu pārtraukumam un aptuveni tikpat liels ir periods starp reizēm, kad Tukumā piestāj Donoru centra busiņš.