Piešķir stipendiju, lai atbalstītu nākotnes eksakto zinātņu studentus

19. septembrī uzņēmums «Rigvir» pasniedza 14 stipendijas tiem 12. klašu skolēniem, kas savu nākotni vēlas saistīt ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju.

Stipendiātu vidū ir arī Kristiāns Jakubovskis no Zemgales vidusskolas, kas visu šo mācību gadu saņems 75 eiro ikmēneša stipendiju – kopā 675 eiro, lai varētu sagatavoties studijām augstskolā.

Kā stāstīja Zemgales vidusskolas direktore Liene Tāsse, Kristiānu stipendijai izvirzījusi skola un skolotāja Sintija Valucka: “Viens no nosacījumiem stipendijas iegūšanai bija veiksmīga dalība mācību olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos arī valsts līmenī, kur Kristiāns iepazīstināja ar darbu «Hromosomu telomēru garumu analīze hipoksijā un normoksijā audzētās dažādās krūts vēža šūnu līnijās». Kristiāns stāstīja, ka šo tēmu izvēlējies, jo dzimtā ir bijuši vairāki saslimšanas gadījumi ar vēzi: “Tēmu man palīdzēja izvēlēties Stradiņa universitāte, un mans darbs bija viena daļa no starptautiska pētījuma par krūts vēzi. Es secināju, ka vēža šūnas ir stiprākas tad, ja tajās ir mazāks skābekļa daudzums, taču, ja skābekļa ir vairāk, tās novājinās, līdz ar to ir jāizdomā veids, kā, papildus piesaistot skābekli, šīs šūnas vājināt. Arī pats esmu izlēmis par savu nākamo profesiju izvēlēties medicīnu un mācīties Stradiņa universitātē.” Vaicāts, kā nonācis pie šāda lēmuma, K. Jakubovskis atzina, ka ir ļoti pateicīgs gan bioloģijas skolotājai Sintijai Valuckai, gan klases audzinātājai Svetlanai Brasnujevai, gan skolas direktore Lienei Tāssei, kas palīdzējušas un atbalstījušas: “Esmu priecīgs par stipendiju, kuru esmu domājis uzkrāt, lai būtu finansiālais atbalsts tad, kas sākšu studijas. Šobrīd pats galvenais ir sagatavoties 12. klases noslēguma eksāmeniem un studijām augstskolā.”