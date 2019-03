Olimpiādē zīmē Tukuma vēsturi

Gailīšu mežā netālu no Tukuma dzīvojis velns, kas reiz nesis lielu klēpi naudas; te pakritis, zemē izsizdams lielu bedri, un naudas klēpis pārvērties par kalnu, uz kura izauga Tukuma pilsēta, bet bedrē satecējis ūdens, un tur radies Tukuma ezers – šī teika bija viens no iedvesmas avotiem vizuālās mākslas olimpiādē, kas 1. martā norisinājās Tukuma 2. vidusskolas sākumskolā.

Pavisam tajā piedalījās 177 dalībnieki no 1. līdz 12. klasei, kas šajā dienā bija aizņēmuši visus šīs skolas mācību kabinetus un strādāja trīs stundas, lai radītu savu stāstu par olimpiādes tēmām. Uzdevumu – teiku, kas bija jāuzzīmē 1.-4. klašu skolēniem, jau minējām, bet 5.-12. klašu skolēniem komiksā bija jāattēlo Tukuma vēstures fakti par Livonijas ordeņa pili, Tukuma miesta tapšanu 15. gadsimtā, senajiem gadatirgiem, Precību spēlēm un, protams, Tukuma smukumu šodien. Kā atzina Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Sņežana Tišlere, uzdevums grūts, jo prasa iedziļināšanos un iztēli, taču bērniem parasti izdomas pietiek, lai pat visgrūtākos uzdevumos atrastu savu risinājumu un lai kopā ar prasīto parādītu arī savu attieksmi.

Labākie 1.-2. klašu grupā: Evelīna Vanaga, Renārs Zusāns, Elza Paukšte, Lība Mauriņa no Tukuma 2. vidusskolas (skolotāja Sņežana Tišlere), Elīza Reboka no Pūres pamatskolas (Ilze Kalniņa) un Elīza Čepule no Tukuma 2. vidusskolas (S. Tišlere); 3.-4. klašu grupā: Alise Jēgere no Irlavas pamatskolas (Sanita Breide), Marta Līdaka no Jaunpils vidusskolas (Aurika Bogataja), Loreta Sergējeva no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas (Inga Kuple), Marta Dreiberga un Annija Pētersone no Tukuma 2. vidusskolas (S. Tišlere), Agne Aleksandra Rītiņa no Tukuma 2. pamatskolas (Jolanta Balode), Estere Miķe no Tukuma 2. vidusskolas (S. Tišlere); 5.-6. klašu grupā: Eleonora Kleina un Elīza Evardsone no Engures vidusskolas (Agita Pumpure), Ralfs Goža no Irlavas pamatskolas (S. Breide), Nellija Saulīte no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas (I. Kuple), Katrīna Dišlere no Tukuma 2. pamatskolas (J. Balode); 7.-8. klašu grupā: Kristaps Aizstrauts no Pūres pamatskolas (I. Kalniņa), Sintija Čebikina no Tukuma 3. pamatskolas (I. Kalniņa), Jānis Harijs Jātnieks, Tukuma 2.vidusskola (S. Tišlere), Elīna Kalniņa, Irlavas pamatskola (S. Breide), Agneta Anuškova, Jaunpils vidusskola (Ilze Dakša); 9.-10. klašu grupā: Linda Nordena, Tukuma 2. vidusskola (S. Tišlere), Elza Elīza Nordena, Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola (I. Kuple), Deniss Orlovs un Sofija Jakubovska, Tukuma Raiņa ģimnāzija (Una Bērziņa), Diāna Daile, Tukuma 2. vidusskola (S. Tišlere); 11.-12. klašu grupā: Evita Prosoloviča no Jaunpils vidusskolas (I. Dakša).

Uz Kurzemes reģiona olimpiādi, kas 12. aprīlī notiks Kuldīgā, izvirzīti: Eleonora Kleina no Engures vidusskolas, Kristaps Aizstrauts no Pūres pamatskolas, Linda Nordena no Tukuma 2. vidusskolas un Evita Prosoloviča no Jaunpils vidusskolas.