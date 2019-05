Noslēdzies 12. bērnu un jauniešu karikatūru konkurss

Ko runcis piedzīvoja Latvijas simtgadē? Atbildi uz šo jautājumu deva Tukuma Mākslas skolas rīkotais 12. Latvijas bērnu un jauniešu karikatūru konkurss «Runča piedzīvojumi Latvijas 100. dzimšanas dienā», kas ar izstādi un apbalvošanas sarīkojumu noslēdzās 26. aprīlī Tukuma ledus hallē.

Kaķis sadzīviskās un svētku situācijās, simtgades salūts un Dziesmu un deju svētki, sliktie Latvijas ceļi, aizbraucēji, dažādi labi un ne tik labi darbi, lieli naudas tēriņi, zelta un citas zivis un vēl daudzas citas tēmas bija atspoguļotas 477 bērnu darbos, kas konkursā bija iesniegti no 49 Latvijas skolām. Kā atzina Tukuma Mākslas skolas direktores pienākumu izpildītāja Inga Kalniņa, tas radījis grūtu uzdevumu žūrijai – karikatūristiem Uldim Saulītem, Dainim Breikšam un Gunāra Bērziņa fonda dibinātājam Ilgonim Klīvem – izvēlēties labākos darbus no labākajiem.

Pirmo balvu – Goda lentu – no Gunāra Bērziņa fonda saņēma konkursa ilggadīgā rīkotāja Elita Mieze. Viņa pastāstīja, ka šo konkursu Tukuma Mākslas skola kopā ar atbalstītājiem – Ilgoni Klīvi un viņa veidoto fondu, Tukuma novada domi un «Neatkarīgajām Tukuma Ziņām» – sākusi organizēt 2003. gadā, lai stāstītu bērniem par to darbu, ko savā mūžā paveicis karikatūrists tukumnieks Gunārs Bērziņš (1927-1999): “Pirmajā konkursā bija iesniegti tikai 14 darbi, taču ar katru gadu to skaits auga, un tagad esam lepni par 477 darbiem. Mana īpašā vēlme – lai konkursā būtu arvien vairāk pieaugušo mākslinieku darbu, lai īpaši sasparojas skolotāji un tajā piedalās kopā ar saviem audzēkņiem. Savukārt nākamais konkurss ar devīzi «Melnais runcis atkal slido» norisināsies 2022. gadā.”

