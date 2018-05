Muzeju nakts pasākumi novados

Šajā nedēļas nogalē, sestdien, 19.maijā sākot no pulksten 19.00 vakarā, Latvijā un visā Eiropā atzīmēs Starptautisko Muzeja nakti, kad lielākā daļa muzeju atvērs durvis saviem apmeklētājiem un piedāvās īpašus bez maksas pasākumus. Latvijas simtgades reizē Muzeju nakts tēma ir „Šūpulis”.

Arī Tukuma puses muzeji sarūpējuši plašu piedāvājumu saviem Muzeju nakts apmeklētājiem. Aktīva rosība būs vērojama jau sākot ar pašu Tukuma centru, Brīvības laukumu, kur apmeklētājus gaidīs gan galerija “Durvis”, gan Tukuma pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis”, gan arī Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca un biedrība “Ligzda”. Brīvības laukumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedāvās autotransporta un ekipējuma apskati, kā arī SIA “X-UNIT” piedāvās īpašās militāro spēļu aktivitātes kopā ar jaunsargiem.

Galerija “Durvis” no pulksten 19.00 aicina apmeklētājus uz radošu darbošanos. Šeit būs iespēja ieadīt savu sapni par Tukumu kopā ar MT MusTur, izgatavot personalizētu ādas piekariņu kopā ar ANDRI ART meistaru Andri Mihaļski, kā arī apskatīt Tukuma Mākslinieku grupas izstādi “Bez nosaukuma”. Būs arī iespēja pasūtīt sava portreta zīmēšanu, ko piedāvās gleznotājs Andrejs Ģērmanis. Adrese: Brīvības laukums 21, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 2391437, www.tukumamuzejs.lv

Tukuma pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis” piedāvā apskatīt izzinošo izstādi “Nākamā pietura – Tukums” un ekspozīciju “Savējo stāsti, ne svešo”, savukārt pie Pils torņa no pulksten 19.00 līdz 22.00 būs iespēja pārbaudīt uzmanību, izmantojot dzelzceļa simulatoru un izspēlēt spēli “Ko es zinu par Latvijas dzelzceļu?” Adrese: Brīvības laukums 19a, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 25622131, www.tukumamuzejs.lv

Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca no pulksten 19.00 līdz 19.45 piedāvā noklausīties lasījumus no Intas Dišleres grāmatas “Ar ticību, cerību un mīlestību cauri gadu simtiem”, bet no pulksten 19.45 līdz 21.00 – ļauties muzikālām pārdomām kopā ar trio Voice of Instruments. Savukārt no 21.00 līdz 23.30 apmeklētājiem būs iespēja apskatīt baznīcu un uzkāpt baznīcas tornī. Adrese: Brīvības laukums 1, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 63122305.

Ja vēlaties apskatīt leļļu izstādi “Rožmarija” un ar bērniem piedalīties miniatūru ligzdu gatavošanā, jādodas uz biedrību “Ligzda”, kur radošajās darbnīcās būs iespēja piedalīties no pulksten 20.00 – 22.00, bet izstādi apskatīt visu pasākuma laiku. Adrese: Brīvības laukums 13, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 22000408.

“Šūpuli aizbraukušajiem” Tukuma vecpilsētā aicina apmeklēt Tukuma Mākslas muzejs, kur no pulksten 19.00 līdz pat pusnaktij būs iespēja apskatīt izstādi “Aizbraukušie”, kā arī piedalīties krustvārdu mīklas un puzles veidošanā par izstādē redzamo. Tāpat būs iespēja izpausties radoši un kopēt kādu no izstādē skatāmajiem darbiem. Adrese: Harmonijas iela 7, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 27843190, www.tukumamuzejs.lv

Arī Tukuma Audēju darbnīcā muzeju nakts ietvaros būs iespēja radoši izpausties un piedalīties grīdas celiņa aušanā, personalizētas rokassprādzes darināšanā, kā arī iepirkuma maisiņa mezglošanā kopā ar Intu Konrādi. Visa vakara garumā būs iespēja apskatīt TLMS “Rīdze” un “Cinis” 45 gadu jubilejas izstādi “Tautu meita rotājās”. Adrese: Tidaholmas iela 3, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 25622267, www.tukumamuzejs.lv

Turpat blakus esošā biedrība “Tukuma Tēlotājmākslas Studija” kā Muzeju nakts pasākumu no pulksten 19.00 līdz pusnaktij saviem apmeklētājiem piedāvā kopdarba radīšanu kolāžas tehnikā, piedaloties dekoratīvās sienas izveidē ar atvērtos logos atspoguļotu vidi. Adrese: Tidaholmas iela 3, 3.stāvs, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 29173274.

Muzeju nakts ietvaros tiek piedāvāta arī ekskursija pa vēsturisko Tukuma centru uz Muzeju nakts pasākumu vietām kopā ar Anniju Rabkeviču. Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par pilsētas vēsturi un kopīgi apmeklēt muzejus, pulksten 19.00 jāpulcējas pie kafejnīcas Pils ielā 13, Tukumā. Savukārt pulksten 22.15 šeit aicināti pulcēties tie, kuri vēlas doties kopīgā gājienā uz Durbes pili un piedzīvot atmiņā paliekošu Muzeju nakts noslēgumu. Vairāk informācijas pa tālruni 27428705.

Esot Tukuma centrā un apmeklējot Muzeju nakts pasākumu vietas, apmeklējiet arī aptieku tīkla “Mana aptieka” Centra aptieku, kur no pulksten 18.30 līdz 22.00 būs iespēja izzināt pirts rituāla ārstniecisko un relaksējošo iedarbību, izveidojot savu uztura piramīdu. Adrese: Elizabetes iela 8, Tukums.

Esot Tukumā, tikai šajā vakarā būs iespēja nogaršot īpašo Muzeju nakts picu picērijā “Kvazi Pizza”. Adrese: Katrīnas laukums 1, Tukums.

Radošu, izzinošu un izklaidējošu Muzeju nakts pasākuma programmu Tukumā piedāvā Durbes pils. No pulksten 19.00 visa vakara garumā būs iespēja piedalīties radošajā nodarbībā “Burtu māksla dokumentos”, izspēlēt senās spēles un bilžu loto, kā arī apskatīt Durbes pils vēsturisko interjeru un izstādi “Gaišais ceļš”. Līdz pulksten 23.30 darbosies keramikas virpošanas meistarklase kopā ar Velgu Melni un hennas zīmējumu darbnīca kopā ar Daci Laukmani. Panašķēties ar “MC Zelmiņas” gardumiem pils ķēķī būs iespēja no pulksten 19.00 līdz 23.20, bet no pulksten 21.00 līdz 23.00 varēsiet izdejot kopīgas dejas ar seno deju grupu “Calendula” pils pagalmā. Savukārt vakara kulminācija sāksies pulksten 23.20 ar Lāpu gājienu un noslēgsies ar “Senās uguns spēlēm” pulksten 00.00. Adrese: M. Parka iela 7, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 26305946.

Šlokenbekas muižas pagrabos – Lielajā un Mazajā velvē no pulksten 19.00 darbosies radošā darbnīca “7 balles” un aicinās apmeklētājus veidot dūceņus, rulleņus un sveces. Pulksten 19.30 lielajā zālē skatītājus priecēs zvanu ansambļa “Saules zvani” koncerts. Visu vakaru apmeklētājus gaidīs arī Latvijas Ceļu muzejs un pagalmā būs iespēja baudīt gaismas un skaņas instalācijas “Mēnestiņis nakti brauca…”

Adrese: Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28301020.

Ar medību trofeju izstādes noslēgumu, radošajām darbnīcām, dažādām aktivitātēm un koncertu savus apmeklētājus Muzeju naktī priecēs Jaunmoku pils. Jau sestdien, 19.maijā pa dienu no pulksten 14.00 sāksies Muzeju nakts un Medību trofeju izstādes noslēguma dienas ieskandināšana. Darbosies radošās darbnīcas, Zīmes centrs un šaušana ar loku kā arī citas aktivitātes. Pulksten 15.00 visi interesenti aicināti uz medību suņu parādi. No pulksten 17.00 būs iespēja piedalīties pasaku sacerēšanā un lasīšanā parkā. No pulksten 19.00 pils telpās Meža ekspozīcijā darbosies “Mazulīšu spēles”, 20.00 būs deju un gaismu instalācija un pulksten 21.30 šūpuļdziesmu koncerts. Ekskursijai gida pavadībā pa pili varēsiet pievienoties pulksten 21.00 un 23.00. Tāpat vakara gaitā jūs gaidīs arī citi pārsteigumi. Adrese: Jaunmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26187442, www.jaunmokupils.lv

Pastariņa muzejā Muzeja nakts pasākums iesāksies ar deju kolektīva koncertu pulksten 19.00. Visa vakara garumā būs iespēja izspēlēt spēli “Orientēšanās Pastariņa muzeja pirmsākumos”, apskatīt izstādes “Šūpo mani māmuliņa”, “Klēts – dzimtas turības spogulis”, kā arī “Saldūdens zveja”. No pulksten 20.00 līdz 22.00 varēsiet ieklausīties pirtnieka padomos un skatīt Pirtīžas rituālu kopā ar pirtniekiem Rasmu Biezbārdi, Guntaru Peipu un folkloras kopu “Avots”. Adrese: “Bisnieki”, Zentenes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28651091, www.tukumamuzejs.lv

Savus apmeklētājus Muzeju naktī gaidīs arī Džūkstes pasaku muzejs. Visa vakara garumā no pulksten 19.00 darbosies radošā nodarbība “Zāģu skaidām pildīts”, orientēšanās izstāde “Ķemeru nacionālā parka dabas bagātības” ar iespēju izzināt Latvijas dabu un izpildīt uzdevumus un gan lieliem, gan maziem būs iespēja izspēlēt spēles Pasaku istabā un izšūpoties Pasaku dārzā. Būs arī izjādes ar zirgiem. No pulksten 20.00 būs iespēja vērot dažādas leļļu teātra izrādes. Adrese: Lancenieku skola, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas ap tālruni 26513314, www.tukumamuzejs.lv

Pa ceļam, dodoties uz Džūkstes pasaku muzeju, iegriezieties arī Slampes Kultūras pilī, kur pulksten 19.00 tiks atklāta izstāde “Šūpuļa svētki”. Tā būs apskatāma līdz pat 1.00 naktī. Adrese: Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28779585.

Šokolādes muzejā Pūrē dodoties cauri šokolādes vēstures līkločiem, būs iespēja atgriezties laikā, kad valdīja acteku valdnieks Montesuma II, kurš laiku mēdza kliedēt ar saviem ļaudīm un viesiem, spēlējot senu acteku spēli Patolli, kura šogad Muzeju naktī atdzims ar mūsu laika līdzekļiem. Neizpaliks arī šokolādes dzēriena baudīšana, šokolādes meistarklase ar paraugdemonstrējumiem un iespēju līdzdarboties pašiem, kuras noslēgumā gatavotos šokolādes kārumus varēsiet nodegustēt. Kā arī, godinot Latvijas simtgadi, muzejs sagatavojis viktorīnu “Latvijai 100”, kuras laikā, kam vēl vēderos būs vieta, varēs tikt pie papildus kārumiem! Acteku spēles spēlēšana, degustācijas un šokolādes meistarklases notiks konkrētos laikos katru stundu sākot no 19.00 un 19.30. Adrese: Pūre 9, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 22100042, www.facebook.com/SokoladesMuzejs/

Lai nebūtu garlaicīgi nevienam, tematiskas aktivitātes Muzeju naktī sarūpējusi Jaunpils pils. Viss sāksies pulksten 19.00 ar Priecīgo Jaunpili un pasākuma atkāšanu. No pulksten 19.30 līdz pat 1.00 naktī ar dažādām aktivitātēm un atrakcijām darbosies Bērnu Jaunpils, Vēsturiskā Jaunpils ar muzeja jaunumu apskati izstāžu zālēs, Smeķīgā Jaunpils ar dažādiem gardumiem, Ziedošā Jaunpils ar pavasara ziedu izstādi, Jauniešu Jaunpils ar trādirīdi pils saliņā, Zinātkārā un skanīgā Jaunpils ar Simtgades stāstiem un dziesmām, kā arī Sportiskā Jaunpils ar riksi apkārt ezeram. Savukārt Jaunpils Amatu mājā būs iespēja iepazīt Radošo Jaunpili. Adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26101458, www.jaunpilspils.lv

Kandavas novada muzejā Muzeju naktī pulksten 19.00 koncertēs aktrise Sigita Jevgļevska un ģitārists Māris Kupčs. No pulksten 20.15 būs iespēja doties ekskursijā “Kandavnieku šūpulis” kopā ar vēsturnieci Aksildu Petrevicu un darboties radošajā darbnīcā “Koka gleznas”, bet no pulksten 21.00 līdz pusnaktij tiks demonstrēts brīvdabas kino. Visu vakaru apskatāma ari izstāde “Mēs no Kandavas”. Adrese: Talsu iela 11, Kandava. Vairāk informācijas pa tālruni 26667031.

Muzeju nakts tiks atzīmēta arī piekrastē. Engures Saietu nams no pulksten 19.00 aicina uz izstādes “Iedvesmas šūpulis” atklāšanu, kopīgu gleznas gleznošanu ar Justīni Lūci, sevis un draugu zīmēšanu kustībā kopā ar Ainu Poikāni un “Video performances” skatīšanos ar Raiti Vulfu. Adrese: Jūras iela 114, Engure. Vairāk informācijas pa tālruni 26323201.

Kaut arī Lapmežciema muzejs šajā sezonā uzpošas, lai atrādītos daudz skaistāks jau nākamgad, muzeja laukumā aktivitātes netrūks. No pulksten 16.00 būs iespēja klausīties gan bērnu dziesmu, gan vēlāk Mārtiņa Ruska koncertu. Ķemeru nacionālais parks arī šogad Muzeja naktij pie Lapmežciema muzeja sarūpējis aktīvas nodarbības dabā, kā arī tiks demonstrētas zvejnieku darba iemaņas un viesi tiks cienāti ar svētku mielastu. Adrese: Lapmežciema muzeja laukums, Liepu iela 4, Lapmežciems. Vairāk informācijas pa tālruni 27000380.

Visi tiek laipni aicināti piedalīties arī īpašajā Muzeju nakts akcijā, kuru rīko Tukuma muzejs “Apceļo Tukuma muzejus un muzeja draugus!” Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv

Informāciju par visiem Muzeju nakts pasākumiem arī citur Latvijā skatīt www.muzeju-nakts.lv

