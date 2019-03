«Latvijas zaļā punkta» radošajā konkursā uzvar jaunpilnieki

Ar lieliskiem rezultātiem un iesūtītiem oriģināliem darbiem noslēgusies Latvijas Zaļā punkta radošo darbu konkursa skolēniem «Zaļais restarts» otrā sezona. Latvijas Zaļais punkts ir saņēmis 395 darbus no vairāk nekā 200 Latvijas skolām.

Kaspars Zakulis, AS Latvijas Zaļais punkts direktors: “Skolēnu un skolotāju interese par dalību konkursā bija ļoti liela, ko apliecina lielais saņemto radošo darbu skaits. Lielai daļai no savu laiku nokalpojušām lietām var atrast un radīt jaunu praktisku pielietojumu, lai lietas sāktu otru dzīvi, nevis nonāktu atkritumu poligonos. Skolēni ar savu izdomu un darbu to ir pierādījuši – auduma iepirkuma maisiņi, sēžamie pufi, paklāji, pulksteņi, dekoratīvās eglītes un dažādi citi vides objekti un priekšmeti, kas tapuši no lietām, ko citi būtu izmetuši ārā.”

Konkursa komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos 395 darbus un balvu ieguvēji ir:

1.vieta – “Jaunpils vidusskolas” 2. klase par darbu “Medaļu siena”. Balvā klase ar apmaksātiem transporta izdevumiem varēs doties uz «LIDO Atpūtas centra» slidotavu un pēc tam baudīt gardo «KIDO» plati.

2.vieta – Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas 6. un 7.klase par darbu «Skanīgās bundžiņas». Balvā klase varēs doties uz “LIDO Atpūtas centra” slidotavu un pēc tam baudīt gardo “KIDO” plati.

3.vieta – skolēns no Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas 1. klases par darbu «Mini dārzs». Balvā klase varēs doties uz «LIDO Atpūtas centra» slidotavu.

Savukārt 4.-10.vietas ieguvēji saņems gardumu grozus no «Skrīveru saldumiem».