KNAB vētī ziedojumus Jaunpils pašvaldībā

Lasītājs jautā:

– Dzirdējām, ka mūsu priekšniecei – Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginteri KNAB (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs) uzlicis sodu. Kāpēc un par ko?

Redakcija: www.knab.gov.lv lasāma šāda informācija: Jaunpils novada

domes priekšsēdētāja Ligita Gintere pieņēma ziedojumus no kapitālsabiedrībām, zemnieku saimniecībām, akciju sabiedrības mednieku biedrības, kas nav uzskatāmas par trešo neiesaistīto personu Jaunpils novada domei, kā arī nesaņēma koleģiālas institūcijas atļauju ziedojumu pieņemšanai, laika periodā no 2018. gada 12. novembra līdz 29. decembrim. Naudas sods – 80 eiro.

Lūk, kā notikušo skaidro pati L. Gintere:

– Administratīvā lietvedība ierosināta un administratīvais sods man kā atbildīgajai amatpersonai piemērots par to, ka Jaunpils novada dome laika posmā 2016. gada 12. novembra līdz 2017. gada 29. decembrim no personām saņēma ziedojumus Ziemassvētku pasākumu organizēšanai Jaunpils novada bērniem. Ziedojumu apmēri bija no 10 līdz 400 euro. Visi ziedojumi veikti, personām naudas līdzekļu ieskaitot Jaunpils novada domes bankas kontā. Minētie ziedojumi tika pieņemti un izlietoti saskaņā ar Jaunpils novada domes 2011. gadā 28. decembra noteikumos Nr. 8 «Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Jaunpils novada pašvaldībā» noteikto kārtību.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs formāli saskatīja pārkāpumu tajā apstāklī, ka es kā atbildīgā amatpersona nebiju saņēmusi vēl atsevišķu atļauju no Jaunpils novada domes par katru ziedojumu pirms ziedojumu saņemšanas, un tajā apstāklī, ka Jaunpils novada dome divu gadu periodā pirms vai pēc ziedojumu saņemšanas nav atturējusies no jebkādu lēmumu pieņemšanas attiecībā uz ziedotājiem.