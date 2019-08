Kandavā turpinās apgleznot fasādes

16. augustā par šobrīd aktuālo preses konferenvē pastāstīja novada domes priekšsēdētāja Inga Priede. Pērn projekta ietvaros piecas ēkas Kandavas vecpilsētā ieguva jaunu noformējumu – dzejas rindas uz fasādes. Šogad plānots šos darbus turpināt.

Darbi gan nebūs vairs projekta ietvaros, bet, kā skaidroja I. Priede, tos sponsorēs privātpersona, ka šobrīd savu vārdu nevēlas atklāt. Visas ēkas ir privātīpašumi un, cik zināms, panākta vienošanās arī ar to īpašniekiem un vietām jau uzsākti priekšdarbi. Kopumā tiks apgleznotas trīs ēkas, kas, kā iecerēts, uz fasādes iegūs Laimoņa Vāczemnieka, Ojāra Vācieša un Kārļa Skalbes dzejas rindas. Apgleznota tiks siena namam Lielā ielā 35, Talsu ielā 6 un Lielā ielā 30/32. Pēdējo no minētajām ēkām jau rotā zīmējums – 2014. gadā Kandavas mākslas plenērā tapis grafiti. Šobrīd fasādes krāsojums jau sācis lobīties un zīmējums – bojāties, tādēļ arī atļauts to pārgleznot, bet tāpat, zināja stāstīt I. Priede, pirms tam paredzēta atvadīšanās no šī darba, ko organizēs plenēra vadītāja Linda Romanovska.

