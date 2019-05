Kā kapus ar ziemas vizināšanos salāgot?

Turpinot jau iesākto pārgājienu tēmu, 10. maijā kopā ar domes izpilddirektori Daci Lebedu, sabiedrisko attiecību speciālisti Sintiju Zekundi un SIA «Clean R» labiekārtošanas darbu vadītāju Gitu Lāci devāmies apskatīt pilsētas kapsētas, lai varētu atrisināt tos jautājumus, kas saistībā ar tiem uzdoti vai radušies laika gaitā. Tikai šoreiz vis negājām kājām, bet braucām ar auto.

Jāpiebilst, ka visos kapos redzējām kaudzes ar melnzemi un smiltīm, akās, kurās ieskatījāmies, bija ūdens; dažos kapos pamanījām arī pārvietojamās tualetes.

Pirmā pieturvieta – Meža kapi. D. Lebeda stāstīja, ka Meža kapi ir viena no tām vietām, kur tiks uzlikts lielais baltais krusts un rudens pusē piemiņas vietā – plāksne Tukuma atbrīvotājiem: “Ir dažādi viedokļi par koku nozāģēšanu – viens viedoklis, ka tie aizstādīti priekšā Kārļa Zemdegas piemineklim, lai cilvēki to neredz, tāpēc tagad tie būtu nozāģējami, bet otrs – koki ir izauguši un būtu saudzējami, tāpat kā koki citās vietās. Vēl šajos kapos plānots kāpnīšu remonts, jo tās pamatīgi skāris laika zobs – bojāti daudzi pakāpieni. Bija aicinājums kāpnes pagarināt, taču augšpusē ir akmens pakāpieni, pa kuriem var tikt līdz augšai.”

Vēl viens aktuālais jautājums, kā stāstīja D. Lebeda, ir salāgot šo piemiņas vietu un pagājušajā rudenī tajā ierīkotās stēlas un stāvlaukumā noliktos soliņus ar bērnu un jauniešu vēlmi ziemā vizināties no kalniņa. Diemžēl, kā stāstīja izpilddirektore, saņemtas sūdzības par to, ka ragaviņu braucēji guvuši traumas, kad lielā ātrumā atdūrušies šo piemiņas plākšņu pakājē vai soliņā: “Tā mums ir viela pārdomām, jo bērni te ir vienmēr braukuši un brauks, tikai ir jāizdomā, kā visu sakārtot tā, lai šāds brauciens nebeigtos slikti. Līdz ziemai mums ir laika par to domāt.”

Vairāk par kapsētās redzēto lasiet otrdienas, 21. maija, laikrakstā ŠEIT=>