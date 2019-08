Jaunpilī noslēgusies 3X3 nometne

Jau kopš 1990. gada ik gadu Latvijā notiek divi «3×3» saieti. Pirmais šogad notika Vecpiebalgā, bet no 21. jūlija līdz 28. jūlijam saiets pēc 20 gadiem atkal atgriezās Jaunpilī. Jā, tas bija 1999. gads, kad 230 cilvēku no dažādām pasaules vietām – Amerikas, Kanādas, Baltkrievijas, Vācijas, Krievijas un visiem Latvijas novadiem, sanāca kopā, lai stiprinātu savu latvisko identitāti. Liels notikums pirms 20 gadiem bija arī tas, ka Latvijas tā laika Prezidente Vaira Vīķe Freiberaga bija pagodinājusi dalībniekus, apmeklējot saieta noslēguma pasākumu. Izrādījies, ka arī viņa bijusi viena no šīs kustības aizsācējām un aktīvām atbalstītājām.

Kā pastāstīja Jaunpils novada saieta vadītājs Eduards Krūmiņš, dalībnieku skaits šoreiz gan bija lielāks – 328 – gan jauni, gan brieduma gados, un viņu vidū arī 130 bērni līdz 18 gadiem. Vecākais no dalībniekiem sasniedzis jau 99 gadu vecumu, bet jaunākajam bijuši vien 2 mēneši. Latvisko identitāti stiprinājuši lielākoties dalībnieki no Latvijas, bet bijuši arī viesi no ASV, Kanādas, Austrijas, Grieķijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Portugāles. Liels atbalsts bijis arī no vietējo, no jaunpilnieku vidus – visas durvis esot bijušas atvērtas un, ja bijusi nepieciešama kāda palīdzība, to snieguši gan Jaunpils jaunieši, gan pašvaldība, gan arī citi labvēļi.

Vairāk lasiet otrdienas, 30. jūlija, laikrakstā ŠEIT=>