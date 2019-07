Izcīnīta vieta Eiropas Jaunatnes olimpiādē

Eiropas Jaunatnes olimpiāde notiek katru otro gadu, un šoreiz labākos jaunos sportistus no visas Eiropas uzņems Azerbaidžānas galvaspilsēta Baku, kur pirms četriem gadiem risinājās I Eiropas spēles. Latvija šajā jauniešu sporta festivālā būs pārstāvēta ar plašu komandu – 34 sportistiem, kuri startēs septiņos no desmit Olimpiādes sacensību programmā iekļautajiem sporta veidiem. Vislielākais prieks mums par novadnieci Ievu Anniju Stepiņu no Kandavas Bērnu un jauniešu sporta skolas, kura startē vieglatlētikas disciplīnā – šķēpmešanā.

Individuālajos sporta veidos Latvijas pārstāvji startēs vieglatlētikā, peldēšanā, vingrošanā, tenisā, džudo, cīņā un riteņbraukšanā, taču šajā reizē Latvija nepiedalīsies nevienā no komandu sporta spēlēm.Ierasts, lielākā pārstāvniecība no Latvijas būs vieglatlētikā, kurā startēs 11 sportisti, džudo sacensībās būs pārstāvēti 8 mūsu jaunie talanti, riteņbraukšanā un cīņā sacentīsies attiecīgi seši un trīs sportisti, bet pa diviem atlētiem no Latvijas piedalīsies vingrošanas, peldēšanas un tenisa sacensībās.

Latvijas jaunos Olimpiešus uz Baku pavadīs un padomus sniegs 15 treneri, bet Olimpiādē no Latvijas piedalīsies arī trīs starptautiskās kategorijas tiesneši, kuri vērtēs vingrošanas un cīņas sacensības.15. Eiropas Jaunatnes Olimpiāde notiks no 21. līdz 27. jūlijam. Sacensībās savu sportisko meistarību pārbaudīs 50 Eiropas valstu jauno sportistu vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Latvijas sportisti piedalījušies visās Eiropas Jaunatnes Olimpiādēs, izņemot pirmo, un kopumā ir izcīnījuši vairāk nekā 30 medaļu.Šajās sacensībās pirmo Olimpisko pieredzi guvuši arī vairāki Latvijā tagad labi zināmi Olimpieši un sportisti – vieglatlēti Jeļena Prokopčuka (1993), Staņislavs Olijars (1995), Līga Kļaviņa (1997), Inga Kožarenoka (1999), Ilze Gribule (2001), Poļina Jeļizarova (2005), Rita Obižājeva (2005), Laura Ikauniece (2009), peldētāji Margarita Kalmikova (1993) un Romans Miloslavskis (1999), riteņbraucējs Indulis Bekmanis (2005), tenisiste Jeļena Ostapenko (2011).

Eiropas Jaunatnes Olimpiāde tiek balstīta uz Olimpisko spēļu tradīcijām un šo pasākumu laikā, dalībnieki visciešākajā mērā var sajust Olimpisko gaisotni. Gan atklāšanas un noslēguma ceremonijas, gan pašas Olimpiādes sacensības ir saistītas ar Olimpiskās kustības principiem.