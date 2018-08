DAP aicina uz netradicionālo siena talku

21. augustā no 11.00 līdz 15.00 Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz netradicionālo siena talku pie Kaņiera ezera skatu torņa.

Talkā plānots savākt jau nopļauto zāli, kā arī atbrīvot teritoriju no krūmiem un atvasēm. Tādējādi no iznīcības tiks pasargātas daudzas retas un krāšņas zāļu purva augu sugas, kuru pastāvēšanai nepieciešams skrajš, zems augājs. To vidū – vairākas retas orhidejas, piemēram, dzegužpirkstītes, kā arī sīkās, graciozās bezdelīgactiņas, kas daudzviet citur Latvijā jau izzudušas. “Kaļķaini zāļu purvi gan pēc izskata, gan izmantošanas mazliet līdzinās zālājam – lai pasargātu tos no iznīcības – aizaugšanas ar mežu un citām mazprasīgām augu sugām, gan senos laikos, gan mūsdienās tos nogana lopi vai nopļauj cilvēks. Mājlopi Kaņiera apkārtnē vairs netiek turēti, tādēļ vienīgā iespēja teritoriju apsaimniekot ir pļaujot. Šeit sastopama viena no lielākajām un krāšņākajām kadiķu audzēm Latvijā, turklāt vieta ir ļoti mitra un smagajai tehnikai nepiemērota, gan pļaušana, gan nopļautās zāles savākšana iespējama tikai ar roku darba palīdzību,” skaidro dabas izglītības centra «Meža māja» speciāliste Aija Balandiņa. Jāpiebilst, ka šobrīd kaļķainu zāles purvu Latvijā ir tikai nedaudz vairāk kā 1000 ha.

Talkas dalībniekiem ieteicams ģērbties laika apstākļiem atbilstoši – nepieciešami gumijas zābaki, darba cimdi un dzeramais ūdens. Paredzēta talkai atbilstoša maltīte brīvā dabā un pieredzējušu speciālistu stāstījums par apkārtnē esošajām dabas vērtībām un cilvēku lomu to saglabāšanā.

Vairāk par talkām var uzzināt jaunajā talkošanas iniciatīvas mājaslapā www.darudabai.lv .