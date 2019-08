Ārkārtas sēdēs izlemj par «AAS Piejūras» daļu iegādi

14. augustā Tukuma novada domē notika ārkārtas sēde, kurā deputātiem bija jālemj par Jūrmalas pilsētas domes piedāvājumu iegādāties tai piederošās 364 SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» kapitāldaļas par nominālvērtību 2548 eiro, vienlaikus pārņemot arī Jūrmalas pašvaldības galvojuma saistības par labu a/s «Swedbank» 663 514 eiro apmērā. Gadījumā, ja SIA «AAS «Piejūra»» dalībnieki mēneša laikā (no 16. jūlija) neizmantotu kapitāldaļu pirmpirkuma tiesības, Jūrmalas pilsētas dome uzsāktu to pārdošanu atklātā izsolē.

Kā domes sēdē skaidroja pašvaldības vadītājs Ēriks Lukmans, 1. augustā par šo jautājumu runājuši uzņēmuma kapitāldaļu turētāji (iesaistīto pašvaldību domju priekšsēdētāji), pirms tam konsultējoties arī ar «Swedbanku» un pieņemot konceptuālu lēmumu daļas iegādāties, tomēr katram šīm pārstāvim par to jālemj kopā ar deputātu korpusu. Deputāte Guna Roze lūdza skaidrot riskus un ieguvumus, neiegādājoties un iegādājoties šīs daļas. Ē. Lukmans skaidroja, ka, neiegādājoties daļas, pašvaldības ietekme uzņēmumā samazinātos, taču, vai tas uzskatāms par zaudējumu?… Pašvaldības vadītājs atzina, ka to uzreiz esot grūti pateikt.

Trīs novadi izmanto pirmpirkuma tiesības

Līdz ceturtdienas, 15. augusta, pēcpusdienai savus lēmumus izmantot vai neizmantot pirmpirkuma tiesības, lai iegādātos Jūrmalas pilsētas kapitāldaļas uzņēmumā AAS «Piejūra» bija pieņēmuši visi dalībnieki: Tukuma, Talsu un Dundagas novads bija lēmis par kapitāldaļu iegādi, savukārt Kandavas, Jaunpils, Engures, Mērsraga un Rojas pašvaldības nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības.

