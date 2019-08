Ar izstādi un diskusiju Rūmenes muižā aizsāks «Tukku Magi» projektu

20. – 25. augustā Rūmenes muižā būs skatāma izstāde “Bez fetiša / Without Fetish”, kurā Āfrikas tradicionālā māksla izstādīta mijiedarbībā ar latviešu mūsdienu mākslinieku darbiem. Izstāde liek pamatus vērienīgajam daudzkultūru mākslas muzeja TUKKU MAGI projektam, kas būs pirmais šāda veida mākslas centrs Ziemeļeiropā.

Izstāde “Bez fetiša / Without Fetish” uzsāk Āfrikas tradicionālās mākslas un mūsdienu mākslas dialogu. Tā aicina aizdomāties par pārspīlēto nozīmi, kas tiek piedēvēta lietām, cilvēkiem un institūcijām, mudinot skatītāju saskatīt tādu pasauli, kas eksistētu bez fetiša.

Izstādē redzamos Āfrikas tradicionālās mākslas darbus TUKKU MAGI projektam ir ziedojuši amerikāņu filantropi no Bostonas Tims un Bobija Hamili (Tim un Bobbi Hamill). Papildus izstādē būs redzami mūsdienu mākslinieku Edgara Amerika, Zojas Frolovas, Tima Hamila, Ievas Iltneres, Jāņa Jākobsona, Nila Jumīša, Frančeskas Kirkes, Daiņa Pundura, Jutas Rindiņas, Elīnas Titānes darbi.

Latvijā un Ziemeļeiropā unikālais daudzkultūru muzejs TUKKU MAGI tiek veidots bijušajā Zēberga spirta un iesala rūpnīcā Tukumā. Tā misija ir mainīt priekšstatu par tradicionālo mākslu, izceļot to kā vienlīdzīgu partneri mūsdienu mākslas pasaulē. TUKKU MAGI atklās pasaules kultūrvērtību daudzveidību, izceļot katras kultūras unikalitāti un to savstarpējo mijiedarbību. “Mēs redzam TUKKU MAGI kā vietu, kas smelsies spēku no daudzveidības un apvienos īpašas mākslinieciskas formas, tradīcijas, pieejas un talantus,” teic projekta vīzijas autori Jānis Jākobsons un Zoja Frolova. Mākslinieki uzsver, ka muzejā īpaša vieta būs arī Latvijas tradicionālajai un mūsdienu mākslai, jo viens no TUKKU MAGI uzdevumiem ir veicināt Latvijas mākslas un kultūrvērtību nozīmes apzināšanos pasaules kontekstā.

Izstāde “Bez fetiša / Without Fetish” Rūmenes muižas renovētajā mākslas un sarīkojumu telpā būs apskatāma katru dienu no 2019. gada 20. līdz 25. augustam plkst. 11.00 – 15.00.

Rūmenes muiža ir alianses Small Luxury Hotels of the World® viesnīcas Hotel Bergs, Rīga, privātā lauku rezidence, un vienīgā šāda veida privātā rezidence Baltijā. ”Eiropas mēroga kultūrvēsturiska pērle”, tā Rūmenes muižu raksturo žurnāls “Baltic Outlook” 2019. gada jūlija numurā. Šogad Rūmenes muiža atzīmē savas atjaunošanas 10 gadu jubileju, atklājot mākslas un sarīkojumu telpu.

Pirmdien, 2019. gada 19. augustā plkst. 12.00 – 14.00 Rūmenes muižā notiks apaļā galda diskusija par TUKKU MAGI vīziju. Diskusijā piedalīsies projekta TUKKU MAGI virzītāji Latvijā un starptautiskie atbalstītāji Marija Amelina (Maria Amelina, ASV/Kenija) un Anna Deiča (Anna Deych, ASV).

Projektu atbalsta Justs Karlsons un Dana Beldimane Karlsons, nodrošinot izstādes telpas TUKKU MAGI pirmajai izstādei un bijušās Zēberga spirta un iesala rūpnīcas ēku Tukumā muzeja izveidei.