Apšuciemā atzīmē Polijas un Latvijas simtgadi

Pagājušās nedēļas nogalē Apšuciema skolā notika Tukuma Poļu biedrības rīkots pasākums ar godu Latvijas un Polijas simtgadei. Polija simtgadi svinēs 11., bet Latvija – 18. novembrī. Kā teica uz pasākumu atbraukušie viesi, abas valstis vieno Baltijas jūra un draudzība. Tukuma Poļu biedrība uzņēma tautiešus no Belostokas un no Rīgas poļu kultūras kluba «Polonēze». Belstokas grupa «Majorka» ciema kukulī bija atvedusi vairākus jautrus skečus un poļu dziesmas. Grupas dalībnieki aktīvi koncertē, brauc uzstāties gan Baltkrievijā, gan Latvijā, gan Polijā. Viņi uzskata, ka par dzīves negācijām vajag veselīgi pasmieties, uztvert tās ar humoru un nezaudēt optimismu, jo īstā dzīve sākoties tikai pēc 60 un plus gadiem. Jaukas bija arī poļu kultūras kluba «Polonēze» dueta «Dagmāra un Marija» dziedātās dziesmas. Duets plūc laurus dažādos konkursos, regulāri piedalās sakrālo un patriotisko dziesmu konkursā, kas notiek netālu no Varšavas. Kultūras klubs «Poloneze» cenšas uzturēt poļu tradīcijas, kopt savas tautas kultūru un labprāt brauc ciemos pie tautiešiem.