Aizvadīts Kandavas ikgadējais Mākslas plenērs

Ar modes skati un kino seansu šķūnītī, nedēļas nogalē, 20. jūlijā, noslēdzās ikgadējais mākslas plenērs Kandavā. Satikšanās vieta kā allaž bija keramiķes un pasākuma organizatores Lindas Romanovskas ģimenes mājas pagalms, kur zālienā sagūla mālā radītais, bet uz veļas auklas un improvizētiem siena zārdiem bija izvietots grafikā un gleznošanas darbnīcā tapušais, par ko pašiem priecāties un arī pasākuma viesiem.

Pacietības netrūkst

Jau vēstījām, ka šogad viens no plenēra jaunumiem bija animācijas darbnīca, kur kopā ar pasniedzēju Undīni Rusku pārsvarā darbojās bērni un jaunieši. Kā noslēgumā pastāstīja L. Romanovska, kaut sākotnēji bijušas bažas, vai jaunajiem cilvēkiem pietiks pacietības, jo īpaši, ja no pedagogiem ne reizi vien dzirdēts, ka tā esot viena no galvenajām problēmām skolās, apbrīnojamā kārtā un trīs dienas garumā bērni rūpīgi zīmējuši, griezuši un tikpat aizrautīgi visu safilmējuši, tekstu ierunājuši un pat dziesmas piedziedājuši. Rezultātā tapusi četru minūšu filmiņa, kur sižeta līniju piespēlējusi Kandavas muzeja vēsturniece Aksilda Petrevica jeb leģendu par tilta taisīšanu ar hercoga piedalīšanos, kas multiplikācijas filmā pārnesta kaut kad tālākā nākotnē.

Vairāk par pasākumu lasiet otrdienas, 23. jūlija, laikrakstā ŠEIT=>