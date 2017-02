Uzmanību, tuvojas putnu gripa!

Jau 12 valstīs uzliesmojusi putnu gripa un līdz ar to nācies iznīcināt vairāk nekā 3 miljonus mājputnu. Ornitologi skaidro, ka nu sērga skarot Baltijas jūras migrācijas ceļu, kas stiepjas arī pāri Latvijai. Atšķirībā no citiem gadiem, slimība izplešoties valstīs, kur ziemo mūsu ligzdotāji – zosis, pīles un kaijas. Līdz ar to iespējamība, ka gājputni, pavasarī atgriežoties mājās, līdzi atnes vīrusu, ir ļoti augsta.

Latvijas Zemkopības ministrija plāno noteikt, ka no marta vidus līdz maija vidum, kad ir ūdens putnu migrācijas aktīvākais laiks, mājputni nedrīkstēs brīvi atrasties laukā. Tas attiekšoties arī uz viensētām, jo, ja tādā būšot putnu gripas uzliesmojums, tad ierobežojumi attieksies uz ikvienu mājputnu turētāju 3 līdz 10 km rādiusā.

Sanāksmē, kas notika Zemkopības ministrijā 6. februārī, sadarbībā ar ornitologiem secināts, ka risks patiešām augsts un ka šī sērga varētu tikt ievazāta arī Latvijā. Tāpēc pieņemts lēmums, ka uz noteiktu laiku tiks ieviesti pastiprināti biodrošības pasākumi – nevarēs mājputnus turēt ārā, nevarēs ar tiem veikt izbraukumu tirdzniecību. Bet, lai izvairītos no putnu saslimšanas, svarīgi esot arī dezinficēt apavus un nomainīt apģērbu pirms došanās vistu kūtī, kā arī nelaist svešiniekus putnu novietnēs. Līdz šim biodrošības pasākumi bijuši ieteikuma formā, bet tagad tā būšot obligāta prasība, līdzīgi kā ar cūkām un cūku mēri.

