Tukumā palīdzēs atmest

Jaunais gads daudziem ir arī dažādu apņemšanos laiks un viena no ierastajām vēlmēm ir atbrīvoties no veselību gandējošiem paradumiem. Taču reizēm, lai tas tiešām izdotos, ir nepieciešams atbalsts no malas. Tādēļ janvāra nogalē šāda iespēja būs visiem tukumniekiem, kuri cenšas atmests smēķēšanu.

Nodarbības būs bez maksas un notiks no 24. janvāra līdz 14. februārim Audžu ģimeņu atbalsta centrā «Terēze» (Pils iela 11, Tukums, LV-3101).

Pirmā – informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbība notiks ceturtdien, 24. janvārī no pulksten 18.00 līdz 19.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Inesi Grantu, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām nodarbībām. Pārējās 3 atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, ceturtdienās, sākot no 31. janvāra, 18.00 – 21.00, turpat, Audžu ģimeņu atbalsta centrā «Terēze”;..

Uz nodarbībām tiek aicināts ikviens pilngadīgs, smēķējošs Tukuma vai Tukumam tuvējo apkaimju iedzīvotājs, kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēts to darīt.

Aicināti pieteikties arī tie, kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas atmešanu, gan arī tādi, kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.

Pieteikšanās, izmantojot interneta vietni www.nesmekesu.lv vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā norādot sekojošu informāciju – “Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – Tukuma grupa”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru – 26180109.

Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv