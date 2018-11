Tukuma novada domē – jauns priekšsēdētāja vietnieks

Šovakar, 5. novembrī, 17.30 notika Tukuma domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīts opozīcijas rosinājums atcelt no amata līdzšinējo domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Volfu. Pēc trīs stundu ilgām diskusijām un balsojuma A. Volfs tomēr tika no amata atcelts. Taču viņa amats, kā iepriekš cerēts, netika “nogriezts” jeb likvidēts pavisam, uz to tika izvirzīti trīs kandidāti – Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks un jau atkal – Aivars Volfs.

Rezultātā balsu vairākumu saņēma A. Zvaigzneskalns («Latvijas Zaļā partija»). Savukārt deputāts Normunds Rečs sēdes noslēgumā paziņoja, ka izstājas no partijas «Tukuma pilsētai un novadam» un darbu domē turpinās, kā neatkarīgais deputāts.

Vairāk par diskusijām lasiet rītdienas, 6. novembra, laikrakstā