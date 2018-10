Tukuma dome atceļ iecerēto karjera izsoli

Tukuma novada dome jau 30. augustā bija lēmusi izsludināt zemes īpašuma «Karjeras», Jaunsātos, izsoli, noliekot tās datumu 10. oktobrī. Izsoles noteikumi paredzēja atsavināt (pārdot) 90,35 ha lauksaimniecības un arī karjeru zemes ar sākuma cenu 70 000 eiro tam uzņēmējam, kas šajā īpašumā uzbūvēs ražotni un izveidos 150 jaunas darba vietas. Un kaut arī, kā izskanēja domes sēdē, izsolei bija pieteikušies divi pretendenti, tā tika atcelta. Tas tāpēc, ka SIA «Gallusman», ar kuru dome jau iepriekš bija noslēgusi nodomu vienošanos par olu ražotnes ierīkošanu konkrētajā vietā savu līdzdalību izsolē bija atsaukusi un arī tāpēc, lai ”novērstu visas spekulācijas.”…

Kā sēdē skaidroja domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs, kas domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana atvaļinājuma laikā vadīja sēdi, noteiktajā termiņā saņemti divu pretendentu piedāvājumi – kādu, to viņš sēdē neminēja. Savukārt, kā skaidroja A. Volfs, no SIA «Gallusman», ar kuru dome jau iepriekš bija noslēgusi nodomu vienošanos par olu ražotnes ierīkošanu, valdes priekšsēdētāja [Arņa Veinberga] saņemta vēstule, kurā uzņēmējs informē, ka negatīvās publicitātes un neviennozīmīgā Tukuma novada iedzīvotāju novērtējuma dēļ «Ovostar Union» uzņēmumu grupa ir pieņēmusi lēmumu atlikt nekustamā īpašuma «Karjeras» iegādi un nepieteikties izsolē līdz sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma saņemšanai.

Jāatgādina, ka, lai arī dome vairākkārt apbalvojusi, ka šī Jaunsātu karjeru teritorija ir pilnībā degradēta un nekur nav izmantojama, tāpēc labi vien ir, ka kāds izlēmis tur kaut ko darīt, pēc meteo.lv datiem pārliecinājāmies, ka arvien vēl šajā karjerā ir pieejami smilts-grants krājumi 383,90 tūkstoš kubikmetru apjomā. To, vai šis karjers ir patiesais mērķis, kāpēc kādam uzņēmējam par tik lētu naudu vajadzīgs šis īpašums, ir grūti pateikt. Tomēr to, ka līdz šim ar īpašumu atpakaļpirkšanu, domei nav veicies, līdz ar to arī šajā gadījumā varētu būt tā, ka izsolē par nieka 70 000 eiro iegūtais īpašums ir juridiski sarežģīti atpērkams, taču – kā karjers – jau ļoti dārgs. Piemēram, 13 ha liels karjers kādā citā novadā tiek pārdots par vairāk nekā miljonu eiro – ar tikpat lielu izstrādājamo smilts-grants daudzumu.

Vairāk par tā sauktajām “spekulācijām“ lasiet otrdienas, 9. oktobra, laikrakstā ŠEIT

Bet par novada dome ārkārtas sēdē lemto – 12. oktobra laikrakstā ŠEIT