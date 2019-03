Tukumā domās par atskurbtuves iekārtošanu

18. martā Tukuma novada domē notika iknedēļas preses konference, kurā Tukuma novada domes izpilddirektore Dace Lebeda informēja par jaunumiem novadā un atbildēja uz jautājumiem.

Kā stāstīja domes izpilddirektore, tā kā ir pieņemti noteikumi par jaunu kārtību atskurbtuvēs, pašvaldība vēlas sagatavot dažādus variantus par to, kā rīkoties situācijās, ja uz ielas palīdzība jāsniedz cilvēkiem reibumā: “Šai kārtībai jābūt izstrādātai līdz 2020. gadam, un tas nozīmē, ka mums pašiem ir jāsaprot – mēs šos cilvēkus vedam uz Kauguriem vai Jelgavu, vai arī kaut kur meklējam telpas paši. Nav šaubu, ka arī pārvadāšana prasa lielas izmaksas, un vēl nav zināms, vai viņu nevajadzēs vest arī atpakaļ pēc atskurbšanas. Bet lielas izmaksas prasīs arī atskurbtuves izveidošana un uzturēšana uz vietas. Šobrīd Pašvaldības policijas ēkā strādā arī Tukuma Mūzikas skola, līdz ar to tur uz vietas brīvu telpu vairs nav – kaut ko veidot šajā ēkā varētu tikai tad, ja Mūzikas skolas tur vairs nebūtu. Un vēl ir jāņem vērā, ka prasības šādai atskurbtuvei ir milzīgas – gan telpu iekārtojumam, gan personālam, un līdz ar to līdzekļu ieguldījums būs ļoti liels. Tāpēc vēl mums būtu jātiek skaidrībā, vai mūsu kaimiņu novadi mums piebiedrotos, ja šāda vieta būtu Tukumā, kā arī – vai valsts piedalītos ar savu finansējumu.”

Vaicāta, kā šobrīd ar šo problēmu tiek galā, D. Lebeda skaidroja, ka šobrīd darbojas atskurbšanas vieta, kuras noslogojums ir ļoti mainīgs, taču lielākoties cilvēki tiekot vesti uz savu dzīvesvietu, kas ir drošākais risinājums: “Tomēr esam spiesti secināt, ka pēdējā laikā šī problēma paliek arvien aktuālāka, jo iereibušu cilvēku, turklāt gados jaunu, Tukumā paliek arvien vairāk.”

