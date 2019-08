Tukuma basketbolisti cīnīsies par iespēju doties uz NBA spēli

Neoficiālajā Latvijas ielu basketbola 3X3 čempionātā amatieru grupā vairāk nekā 120 komandu konkurencē Basketbola skolas «Tukums» basketbolisti sezonas kopvērtējumā ierindojās augstajā ceturtajā vietā.

22. augustā, vēlu vakarā, noslēdzās pēdējais, 14. «Ghetto Basket» pamatturnīra posms Grīziņkalnā, kur «Skandijs/Optibet» komanda tomēr spēja tikt tālāk nekā Tukuma komanda, pēdējā brīdī izstumjot tukumniekus no kopvērtējuma trijnieka.

Lai tiktu uz «Ghetto Basket» superfinālu, sezonas kopvērtējumā bija jāierindojas labāko 22. komandu pulkā. Lai to paveiktu, regulāri bija jāpiedalās turnīros Rīgā, kā arī jādodas uz posmiem citās Latvijas pilsētās, pa reizei viesojoties Ogrē, Daugavpilī, Ventspilī, Krāslavā, Cēsīs, Rēzeknē un Alūksnē. Lai nodrošinātu vietu superfinālā, turnīros bija jāstartē regulāri un tajos jārāda stabils sniegums.

Uzkrājot pieredzi sezonas sākumā, sezonas vidusdaļā BS «Tukums» sportisti kļuva par bīstamu pretinieku ikvienai komandai, regulāri aizcīnoties līdz godalgotām vietām, labāko posmu aizvadot Ventspilī, kur «Ghetto Games» festivāla ietvaros izdevās izcīnīt pirmo vietu.

29. augustā sezonas galvenajā posmā – superfinālā, komandu pārstāvēs komandas kapteinis Nauris Litke, viens no komandas līderiem Kristaps Horeliks, kā arī Dāvis Spriņģis un Eduards Horeliks, cīnoties par šī turnīra galveno balvu – Andra Biedriņa dāvāto iespēju doties uz NBA spēli Ņujorkā.