Svētdien ugunsgrēkā gājis bojā vīrietis

Svētdien, 25. augustā, 21.44, Tukuma un Kalnciema ugunsdzēsēji glābēji devās uz Tukuma novadu, kur divstāvu dzīvojamā mājā bija izveidojies sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divstāvu dzīvojamā mājā vienā no dzīvokļiem ir izveidojies spēcīgs sadūmojums un jūtama gāzes smaka.

Dzīvoklī atradās divi gāzes baloni un no viena notika noplūde. Atklāta degšana dzīvoklī nenotika, jo slēgtā telpā, izdegot skābeklim, degšana bija apslāpusi, bet spēcīgais sadūmojums saglabājās. Dzīvoklī bija degušas sadzīves mantas 10 m2 platībā. Pārmeklējot dzīvokli, vienā no tā telpām ugunsdzēsēji glābēji atrada bojāgājušo. No blakus dzīvokļa pirms ugunsdzēsēju glābēji ierašanās bija evakuējušies pieci cilvēki. Darbu notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji pabeidza pulkstnen 23.35.