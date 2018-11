Smukums un spoki nedēļas nogalē

Sestdienas, 3.novembra rītā pulksten 10.00 Tukuma Domes telpās visi laipni aicināti uz «Smukuma semināru». Šis norisināsies jau trešo gadu, lai iedvesmotu un papildinātu katra interesenta zināšanas par to, kā parūpēties par savu ziedu vai augļu dārzu. Pulksten 10.00 būs iespējams nākt iedvesmoties lieliem darbiem savā dārzā no Tukuma TIC vadītājas Ingrīdas Smuškovas tēmā «Tukums kā rožu un dārzu pilsēta ikdienā un tūrismā». Pēc pulksten 10.30 par «Koku kopšanas pamatprincipi privātajās teritorijās» stāstīs arboriste un parka dārzniece Daigas Strēles. Bet pēc 12.00 būs konkursa «Tukums Smukums 2018» uzvarētāju apbalvošana. Tāpat tiks turpināta arī tradīcija – sveikt ar vērtīgu pārsteigumu balvu kādu no semināra apmeklētājiem. Adrese: Tukuma novada Dome, Talsu iela 4, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 63122231, Facebook: Smukuma seminārs 2018

Tās pašas dienas vakarā, 3. novembrī, pulksten 18.00, Džūkstes Pasaku muzejā risināsies Spoku stāstu vakars, kas izklaidēs viesus sveču gaismā ar iespējām laimēt balvu pašam spocīgākajam spociņam un spocīgākā stāstiņa stāstītājam. Apmeklētājiem kopīgi būs iespējams radīt pasākumu ar izklaidi, tā noslēdzot aizejošo veļu laiku. Ņemsim līdzi sev tuvos un mīļos, lai mazliet viens otru pabiedētu! Adrese: Lancenieku skola, Lancenieki, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26513314, www.tukumamuzejs.lv/dzukstes-pasaku-muzejs

Jaunpils iedzīvotājus un viesus sestdien, 3. novembrī, Jaunpils pilī priecēs amatierteātru saiets «Tikšanās prieks». Pasākums Jaunpils pils Lielajā zālē sāksies pulksten 12.15 ar stundu ilgu Ādolfa Alunāna izrādi «Mūsu Pokāls». Pēc tam būs skatāma Ritas Misūnes izrāde «Dāvana Tantei» Umurgas amatierteātra «Kronis Visam» izpildījumā, savukārt pulksten 15.30 – Monikas Zīles izrāde «Trīs košas dāmas» režisores Indras Rubes un Viļķenes amatierteātra izpildījumā. Pēc maza pārtraukuma, pulksten 17.30, Ritas Misūnes izrāde «Nopietni kā anekdote» Umurgas amatierteātra izpildījumā. Noslēgumā, pulksten 18.15, Ādolfa Alunāna izrāde «Iciks Mozes» Lielvārdes tautas teātra un režisora Kārļa Lišmaņa atainojumā. Apmeklējums bez maksas. Visi laipni aicināti! Adrese: Pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Vairāk informācijas pa tālruni 2610 1458, www.jaunpils.lv

Sestdien un svētdien, 3. un 4. novembrī , Tukuma mākslas muzejā risināsies Tukuma Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu parāde līdzās oriģinālajiem izstādes «Plenērs» darbiem. Te būs iespēja apskatīt audzēkņu interpretācijas par Tukuma muzeja izstādes galvenajiem objektiem – mākslas darbu oriģināliem un nobaudīt Ingas Kalniņas un Sigitas Šternbergas audzēkņu radošo iztēles un asociāciju lidojumu par darbiem, kas ataino plenēru, tā aizsākumus, to nesto vēstījumu un gaisotni. Darbi apskatāmi abas dienas no pulksten 11.00 līdz 16.00 un tapuši pedagoģiskās programmas „Kopējam gleznas” ietvaros. Adrese: Tukuma mākslas muzejs, Harmonijas iela 7, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 25494677,www.tukumamuzejs.lv/makslas-muzejs