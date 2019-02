Slēgs Matkules pasta nodaļu

Jau vēstījām, ka Matkules iedzīvotāji februāra sākumā bija noorganizējuši parakstu vākšanu par to, lai pagastā tiktu saglabāta «Latvijas pasta» nodaļa. Vēstule ar vairāk nekā 200 parakstiem tika nosūtīta Satiksmes ministrijai, un arī pašvaldība bija lūgusi rast kādu kompromisu šajā jautājumā. Tomēr – bez rezultātiem, jo jau nolemts, ka no 26. marta pasta pakalpojumi pagastā būs pieejami tikai vienu stundu dienā.

Kā skaidro «Latvijas pasts»: “Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kandavas novada Matkules pagastā no 2019. gada 26. marta tiek mainīts Matkules pasta nodaļas darbības modelis un darba laiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Matkulē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no 11.00 līdz 12.00 tiks nodrošināti līdzšinējās pasta pakalpojumu sniegšanas vietas adresē «Bērzos» vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā.”

Tāpat uzņēmums uzsver, ka līdz šim Matkules pasta nodaļā veikti vien aptuveni četri sūtījumi dienā, līdz ar to – radīti zaudējumi 3300 eiro apmērā.

Jāpiebilst, ka līdzīgu reorganizāciju Kandavas novadā salīdzinoši nesen piedzīvojušas arī Zemītes un Cēres pasta nodaļas. Tāpat šis optimizācijas process skāris daudzu citu novadu lauku teritorijas.