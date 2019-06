Saulgriežu svinēšana Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novados

Jūnija noslēgumā, ko saistām ar pirmā vasaras mēneša aizvadīšanu, vēl tikai sagaidāmi vasaras saulgrieži, kuros neiztikt bez tradīciju cildināšanas un kārtīgām svinībām. Lustīgs prāts, pozitīvas emocijas, lai uzturētu svētku noskaņu ne tikai sirdī, bet arī apkārtējo acīs. Mūspusē šos svētkus aicinām sagaidīt visiem kopā, pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē, ielīgojot Jāņus un piedaloties organizētajos pasākumos, kā arī noslēgumā kārtīgi izpriecājoties zaļumballēs.

Ceturtdien, 20.jūnijā jebkurš interesents tiks gaidīts Jaunpilī, uz Jaunpils pils saliņas, kur norisināsies ielīgošana kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri. Pulksten 19.00 visiem lustīgiem līgotājiem, ņemot līdzi savus ziedus, ir iespēja izaicināt pašiem sevi un darināt savu ideālo vainagu, uzzinot daudz jauna par to maģisko spēku saulgriežu laikā. Vispacietīgākos vainagu pinējus aicinām pulksten 20.30 uz modes skati un to izrādīšanu, kā arī uz sava vainaga dancināšnas rotaļām. Pulksten 21.00 būs iespēja uzzināt vairāk par ielīgošanas tradīcijām, kuru laikā aktīvākie varēs piedalīties rituālu vietas pušķošanā un ziedu vijas veidošanā. Pulksten 22.00 lustīgas mūzikas pavadībā, ko sniegs Slampes Kultūras pils folkloras kopa ‘’Pūrs’’, norisināsies saulgriežu uguns rituālu veikšana, iekļaujot sadziedāšanos, cienāšanos un draugu pamielošanu, Jāņu rotaļas, dančus un apdziedāšanos, lai visi kopā sagaidītu saulrietu.

Ceturtdien, 20.jūnijā pulksten 21.00 uz Engures pludmali pie Robežstaba 1836 iedegt savu mūžīgo sauli jeb saulgriežu ugunskuru un sameklēt saulgriežu spēku tiek aicināts ikviens, kurš vēlas piedalīties saulgriežu svinēšanā jūras krastā. Ja mājās vēl ir saglabājies kāds vainags un ziedu pušķis no pagājušajiem gadiem, droši ņemiet līdzi. Ziedojumam noderēs zirņi, pupas vai kādas sēklas. Savai un citu labsajūtai neaizmirstiet par tēju, cienastiņu kā arī labu garastāvokli.

Piektdien, 21.jūnijā visi vasaras saulgriežu sagaidītāji tiek aicināti uz Pastariņa muzeju, jo tur no pulksten 10.00 lauku sētā sāksies svētku gatavošanās process, kad visi apmeklētāji būs aicināti rotāt telpas, darināt saules vārtus un uguns riteni, siet pirts slotiņas un kurināt pirtiņu, kā arī kopīgi gatavot saulgriežu ēdienus. Pulksten 16.00 sāksies svētku rotāšana un ausis priecēs Sēmes un Zantes vokālais ansamblis ‘’Domino’’. Savukārt pulksten 19.00 saulgriežus ieskandinās folkloras kopa ‘’Avots’’ un ansamblis ‘’Mežezers’’. Būs dejas un rotaļas līdz rīta gaismai, kā arī pirtī iešana, uguns riteņa laišana, kā arī rullēšanās rīta rasā paša rīta agrumā.

Piektdien, 21.jūnijā tiks ielīgoti saulgrieži arī Zemītē. Pulksten 19.00 pasākumu atklās amatierkolektīvu koncerts, kurā piedalīsies VPDK ‘’Zemīte’’, senioru deju kopa ‘’Ozolzīles’’ un jauktais vokālais ansamblis ‘’Sapnī’’. Visi laipni aicināti piedalīties ugunskura aizdegšanas rituālā, kur tiks veikta ziedošana un būs iespēja izdejoties latvju dančus kopā ar Zantes kultūras nama folkloras kopu ‘’Vācelīte’’.

Piektdien, 21.jūnija vakarā pulksten 19.00 ar teātra izrādi “Skroderdienas Silmačos” Jāņi tiks ielīgoti Vānē, Vānes skolas sētā. Ausis un acis izrādē priecēs Kandavas, Vānes un Matkules ļaudis ar dziesmām un dejām. Pulksten 22.00 lustīgākam vakaram iespēja izpriecāties kopā ar ‘’Silmaču’’ kāzu kapelu.

Piektdien, 21.jūnijā aktīvākie un enerģijas pilnākie varēs mēroties spēkiem Kandavas novada Taku skriešanas seriāla 3. kārtā. Takas starts ir no pulksten 19.00 līdz 20.00. Līdzi galvenais paņemt ātras kājas un vēlmi pēc uzvaras.

Piektdien, 21.jūnijā pulksten 20.00 Jāņi tiks ielīgoti Pūrē kopā ar Pūres un Jaunsātu amatiermākslas kolektīviem un Smārdes teātri “Kāre”. Šeit būs iespēja vērot svētku uzvedumu “Lai skanēja Līgo dziesmas ik katrā sētiņā…”.

Piektdien, 21.jūnijā Viesatu birzītē būs iespēja no sirds izdziedāties un izdejoties kā arī spēlēt spēles kopā ar Viesatu kultūras nama pašdarbnieku kolektīviem. Lai dejas tik ātri nebeigtos pulksten 22.00 būs zaļumballe kopā ar Madaru.

Irlavā piektdien, 21.jūnijā pulksten 21.00 kultūras cienītājiem būs iespēja noskatīties izrādi “Ulmaņlaika flirts”. Savukārt pulksten 22.30 turpināsies Jāņu ielīgošana jautrā zaļumballē.

Piektdien, 21.jūnijā pulksten 21.00 Smārdes Vēja dārzā Jāņi tiks ielīgoti ar dzīvespriecīgu uzvedumu “Īsa pamācība mīlēšanā”. Lomās: Ance Kukule, Terēze Lasmane, Juris Kalniņš, Andris Daņiļenko un vēl citi. Izrādes ilgums 45 minūtes. Pēc izrādes viss vēl nebeigsies, jo pulksten 23.00 zaļumballi spēlēs grupa “VIA Sienāži”.

Tie, kuri saulgriežus vēlas pavadīt mierīgās noskaņās esot kopā ar dabu un mākslu, piektdien, 21.jūnijā pulksten 21.30 aicināti uz saulgriežu ugunīs izgaismoto Valguma pasaules mākslas telpu, kur notiks koncerts-meditācija ģitārista Ērika Upenieka pavadībā. Pirms koncerta būs iespēja sasmelties saulgriežu spēku, izstaigājot Baskāju taku.

Pulksten 22.00 piektdien, 21.jūnijā vasaras saulgrieži pasākumā “Trejdeviņas pagalītes” kopā ar Laimu un folkloras kopu “Rija” tiks svinēti Tukumā, Durbes pils parkā.

Sestdien, 22.jūnijā no pulksten 7.00 ar svētku tirgu un jautrām izdarībām Līgo noskaņās norisināsies lielā ielīgošana Tukumā. No pulksten 9.00 līdz 11.30 acis un ausis, dziesmās un dejās varēs priecēt kopā ar Tukuma novada amatiermākslas kolektīviem, savukārt no pulksten 12.00 līdz 13.00 visiem pazīstamas dziesmas dziedās grupa “Sestā jūdze”, bet pasākuma turpinājumā no pulksten 13.00 līdz 14.00 visus priecēs lauku kapela “Luste”.

Engurē sestdien, 22.jūnijā no pulksten 19.00 jautru vakaru ar jokiem garantēs aktrišu kopa “Atštaukas” un grupa “Rikši” lustīgā ziņģu un danču andelē. Pasākuma turpinājumā pulksten 22.00 jestra zaļumballe Auniņparka estrādē kopā ar grupu “Hallo” un DJ Andy.

Sestdien, 22.jūnijā Jāņus ielīgos arī Matkulē. Saulgriežu svētki nav iedomājami bez izrādes “Skroderdienas Silmačos” un tieši šo izrādi varēs noskatīties Matkules estrādē pulksten 19.00. Lai vakars turpinātos tādā pat noskaņā pulksten 22.00 būs balle, kurā spēlēs “Silmaču” kāzu kapella.

Sestdien, 22.jūnijā pulksten 20.00 pie Slampes kultūras pils saulgriežu svētki tiks ielīgoti ar amatiermākslas kolektīvu koncertu. Pēc koncerta balle ar duetu “Es un Viņš”. Neierastākam vakaram visus priecēs uguns šovs pusnaktī.

Svētdien, 23.jūnijā Ragaciemā ir iespēja sākt skaisti līgot jau no pulksten 19.30. Pulksten 20.00 svētku noskaņās visus ievirzīs iešana tradicionālās rotaļās un deju dejošana kopā ar Ogres danču klubu un tā vadītāju Ainaru Sviķi, folkloristiem un muzikantiem. Pulksten 21.00 tiks veikts rituāls, lai iedegtos Jāņuguns. Savukārt no pulksten 22.00 zaļumballē spēlēs grupa “Tutti Frutti”. Lai vakars būtu izdevies jāņem līdzi jautras dziesmas dziedāšanai, ērtus apavus, lai kājas nenogurst dejojot un cienastiņu, lai nepietrūkst enerģija.

Svētdien, 23.jūnijā pulksten 20.00 Līgo vakarā Kandavā būs iespēja noskatīties režisora Voldemāra Šoriņa iestudēto izrādi “Preilenīte”, kurā piedalīsies pašmāju aktieri. Izrādi papildinās grupa “Miera Vējos” un Kandavas novada dziedātāji un dejotāji. No pulksten 22.00 būs iespēja izkustināt kājas zaļumballē, kurā piedalīsies tādas populāras latviešu mūzikas grupas kā “Dakota”, “Credo” un “Roja”. Visa vakara garumā darbosies arī bufete.

Svētdien, 23.jūnijā no pulksten 21.00 Zantē būs līgošana kopā ar jautru uzvedumu “Trīnes grēki”, kurā visus priecēs Zantes kultūras nama deju kolektīvi. Pulksten 23.00 zaļumballe kopā ar Juri Pavlovu.

Uz Līgo vakara Zaļumballēm svētdienas, 23.jūnijā aicina arī citu pagastu un novadu centros. Tā piemēram, Zemītē spēlēs grupa “Vinils”, Cērē grupa “Līdzsvars”, bet Jaunpilī visus nakts garumā priecēs grupa “Lustīgais blumīzers”.