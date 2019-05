Sākusies balsošana

Jau šosestdien, 25. maijā, notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās iedzīvotājiem tiek dota iespēja izvēlēties potenciālos kandidātus no 16 sarakstiem. Lai nobalsotu, nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID karte).

No 22. maija – var nobalsot iepriekš

Lai vairāk uzzinātu gan par kandidātiem, gan vēlēšanu kārtību, no 20. maija ir atvērti visi vēlēšanu iecirkņi. Jāpiebilst, ka iepriekšējās balsošanas dienās – 22., 23. un 24. maijā – ir iespējams balsot gan savā vēlēšanu iecirknī, kur vēlētājs ir reģistrēts, gan arī citā vēlēšanu iecirknī Latvijā . Balsojot citā iecirknī, kā informē Centrālā vēlēšanu komisija, būs jārēķinās ar ilgāku laiku, jo iecirkņa darbinieks pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas sazināsies ar to iecirkni, kurā vēlētājs reģistrēts, lai pārliecinātos, ka viņš jau nav nobalsojis. 23. maijā iecirkņi strādās no 9.00 līdz 12.00 un piektdien, 24. maijā – no 10.00 līdz 16.00. Vēlēšanu dienā 25. maijā iecirkņi būs atvērti no 7.00 līdz 20.00.

Savukārt vēlēšanu dienā, 25. maijā, balsot iespējams tikai savā reģistrētajā iecirknī. Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni var Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā «Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana» vai pa tālruni 67049999. un šodien, 21. maijā, tie strādā no 9.00 līdz 12.00. Savukārt trešdien, 22. maijā, kad tiek uzsākta iepriekšējā balsošana, tie būs atvērti no 17.00 līdz 20.00, ceturtdien,

Balsošana dzīvesvietā

No 20. maija 25. maijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Vēlēšanu dienā šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Ja vēlētājs nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un nav mainījis iecirkni līdz 7. maijam, šogad pirmo reizi būs iespēja mainīt iecirkni iepriekšējās balsošanas dienās, un pieteikt balsošanu dzīvesvietai tuvākajā iecirknī. Šajā gadījumā vēlētājam balsošana dzīvesvietā obligāti jāpiesaka līdz 24. maija 15.00.

Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, kā arī ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis. Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Ja vēlētājs neatrodas sava iecirkņa teritorijā iepriekšējās balsošanas dienās – vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā iecirknī. Iesniegumu nogādāt vai aizpildīt uz vietas vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona.

Tukumā – divi iecirkņi jaunās telpās

Visiem tiem iedzīvotājiem, kas ir reģistrēti 856. vēlēšanu iecirknī un kas iepriekš bija balsojuši Tukuma 2. vidusskolas ēkā, tagad jādodas uz Tukuma 2. vidusskolas mazo skolu Spartaka ielā 2a, savukārt tie iedzīvotāji, kas reģistrēti 859. iecirknī un kas agrāk balsoja Tukuma 2. vidusskolā, tagad aicināti doties uz Tukuma novada internātpamatskolu Raudas ielā 6.