Sāk komplektēt bērnudārza grupiņas Vārtu ielā 3 Tukumā

Visdažādākie putni, elektrovilciens un skaists skats uz Tukuma apkārtni – visu to vakar, 18. februārī – pirmajā darba dienā jaunajās Vārtu ielas 3 telpās – bija pamanījuši bērnudārza «Pasaciņa» bērni un darbinieki. Un ne tikai to – lielais prieks būšot, kad sākšot plaukt lapas; šajā vietā sagaidīt pavasari un vasaru būšot īpaši interesanti.

Kopumā četrās grupās te paredzēta vieta 80 bērniem, kas dzimuši 2015. un 2016. gadā. Mēneša laikā piekrišanu to apmeklēt devuši 56 bērnu vecāki, tāpēc vēl 24 bērnus uzrunās no rindas. Svinīgā bērnudārza atvēršana plānota 1. martā.

Ienākot Vārtu ielas 3 pagalmā, mūs sagaidīja pulciņš bērnu, kas rotaļājās laukumā ēkas priekšā kopā ar bērnudārza darbiniecēm Daci Kronbergu, Dzidru Miezavu, Evitu Veisbergu un Inesi Cibuļsku. Pavisam bērnudārzam ir četri rotaļu laukumi – viens ēkas priekšpusē un vēl trīs terasē, uz kurieni ved kāpnes. Kā stāstīja bērnudārza vadītāja Jeļena Tratinko, kas mums izrādīja apkārtni, viens darbs vēl priekšā – jāaizlīdzina celiņa bedres, lai mazo bērnu kājeles tajās neieķeras. Mēs interesējāmies, vai nav domāts kaut kā norobežot pagalma rotaļu laukumu no piebraucamā ceļa, pa kuru brauc automašīnas. Vadītāja skaidroja, ka no «Pasaciņas» paņems sētiņu un rotaļu vietu ar to norobežos. Pakāpeniski sakārtošot arī kustību pagalmā – jau noteikts, ka vecāki ar bērniem teritorijā ienāk pa celiņu gar pilsētas vēstures muzeju «Pils tornis», kur ierīkoti mazie vārtiņi, savukārt ēdienu pieved pa lielajiem vārtiem. Šobrīd pagalmā transporta esot vairāk tāpēc, ka tiekot apdarīti vēl pēdējie darbi.

