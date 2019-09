Rudens saulgriežu svinības Tukuma pusē

Šajā nedēļas nogalē, kad iestājas astroloģiskais rudens, arī Tukuma pusē sarūpēti dažādi pasākumi, lai to atzīmētu. Jau tradicionāli latviskās tradīcijās rudens saulgrieži tiks svinēti Pastariņa muzejā, bet Ārlavciemā – ģimenes vīna darītavā “Abavas” tiks svinēti Ābolu svētki. Tukuma pilsētā vēl šajā nedēļas nogalē tiks atzīmēta mobilitātes, kā arī Baltu vienības diena, bet Dzirciemā notiks pasākums enduro motokrosa cienītājiem.

Sestdien, 21. septembrī no pulksten 10.00 ģimenes vīna darītavā “Abavas” visas dienas garumā tiks svinēti Ārlavciema ābolu svētki. Svētkos būs iespēja darboties ābolu dārzā kopā ar draugiem, radiem, kolēģiem un ģimeni. Visiem kopā būs iespēja vākt īpašos Ārlavciema ābolus, kas auguši atjaunotā ābeļdārzā, bet pēc labi padarīta darba kopīgi svinēt un godināt šī gada ražu. Pasākuma ietvaros būs iespējams piedalīties īpašā seminārā par ābeļu audzēšanu un kopšanu, iesaistīties dažādās fiziskās aktivitātēs un radošās meistarklasēs, tāpēc īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem, kā arī lielākas un mazākas draugu kompānijas. Dienas laikā varēs kopīgi skatīties visiem pazīstamās un mīļās latviešu kino filmas un baudīt grupas “Henrix Band” muzikālos sveicienos, savukārt vakara noslēgumā būs iespēja baudīt Agneses Rakovskas uzstāšanos. Izvēlies pareizo apģērbu un brauc uz svētkiem! Ieeja pasākumā bez maksas. Adrese: “Abavas” ģimenes vīna darītava, Ārlavciems, Slampes pagasts, Tukums novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26630022, www.abavas.lv

Sestdien, 21. septembrī Tukumā norisināsies arī pasākumi Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros. No pulksten 10.00 Tukuma novada Domē būs iespēja noklausīties lekcijas par veselīgu uzturu, norisināsies gan bērnu, gan pieaugušo velo braucieni, kā arī nūjošanas paraugdemonstrējumi un nūjošana pa noteiktu maršrutu. Adrese: Talsu iela 4, Tukums. Vairāk informācijas www.tukums.lv

Ekstrēmāku izjūtu cienītāji sestdien, 21. septembrī tiek gaidīti Dzirciemā, kur norisināsies Roketbiker Enduro Afterparty. Pasākuma sākums pulksten 9.00. Būs iespēja doties kopējā grupas braucienā pa RBE 2019 apli. Grupas izbraucienu vadīs kāds, kas labi pārzina trasi pat bez marķējuma. Pulksten 13.00 kopēja pusdienošana un dalīšanās iespaidos. Adrese: Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.rocketbiker.lv/afterparty

Sestdienas 21. septembra vakarā pulksten 19.30 Tukuma pilskalnā tiks svinēta Baltu vienības diena. Šī diena tiek svinēta kopš 2000.gada, kad Latvijas Saeima un Lietuvas Seima to pieņēma par atceres un atzīmējamo dienu par godu 1236. gada 22.septembrī notikušajai Saules kaujai, kurā apvienotais zemgaļu un žemaišu karaspēks iznīcināja apvienoto krustnešu karaspēku. Tukumā Baltu vienības dienas svinībās piedalīsies folkloras kopa “Kurava” no Kuldīgas, grupa “Pilsētas romantiķi” no Tukuma, Audars Kārlis Klints ar dūdām un Samanta Ceruka ar kokli. Adrese: Tukuma pilskalns, Pilskalna iela 21, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 22026975.

Savukārt svētdien, 22. septembrī no pulksten 13.00 uz Rudens saulgriežu svinēšanu latviskās tradīcijās aicina Pastariņa muzejs. Apmeklētāji aicināti ne tikai izzināt latviskās tradīcijas caur ticējumiem un rotaļām un piedalīties svinībās, bet arī piedalīties svētku gatavošanas procesā: vākt ražu, gatavot ābolu virtenes un tradicionālos saulgriežu ēdienus. Atzīmējot Dzejas dienas, notiks arī dzejas lasījumi un Mairas Liepiņas grāmatas atvēršanas svētki. Ieejas maksa pasākumā: skolēniem, studentiem, pensionāriem 1 EUR, pieaugušajiem 1.50 EUR, ģimenes biļete 3 EUR. Adrese: Pastariņa muzejs, “Bisnieki”, Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads. vairāk informācijas pa tālruni 28651091, www.tukumamuzejs.lv/pastarina-muzejs