Raudas un Kurzemes ielas krustojums – slēgts

– Kas notiek Tukumā? Raudas ielā bloķēta satiksme, jo pie Tukuma 2. vidusskolas sākuši rakt krustojumu. No Engures puses var iebraukt tikai līdz Spartaka ielai, bet no centra – tikai līdz poliklīnikai. Cilvēki ir nesaprašanā par autobusa pieturām, viņi nezina, uz kuru no pieturām ir jāiet gaidīt autobusu! –tā vakar no rīta redakcijā savus novērojumus klāstīja tukumnieks Ēriks.

Kā noskaidrojām Tukuma novada domē, Raudas un Kurzemes ielas krustojums transporta kustībai remontdarbu laikā daļēji būs slēgts līdz 29. augustam. Tāpēc, braucot pa Raudas ielu no centra puses, varēs veikt tikai labo pagriezienu uz Kurzemes ielu, bet no Kurzemes ielas – tikai kreiso pagriezienu. Darbu laikā tiks nodrošināts apbraucamais ceļš pa Spartaka ielu, pa kuru kursēs arī autobusi. Remontdarbu laikā autobusa pietura no Raudas ielas, iepretī «Halens» veikalam, pārcelta uz Spartaka ielu un novietota netālu no Tukuma 2. vidusskolas mazās skolas, pie Spartaka ielas 6. nama.