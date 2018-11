Piešķir papildu naudu skolēnu ēdināšanai un piemineklim

Tukuma novada domes sēdē 26. oktobrī budžeta grozījumos citiem, ne sākotnēji pašvaldības budžetā paredzētajiem mērķiem, tika sadalīti vairāk nekā 214 369 eiro. Lai saprastu, kāpēc vieniem darbiem noņemts, bet citiem – iedots, runājām ar domes Finanšu nodaļas vadītāju Lailu Dzalbi. Viņa arī informēja, kādi varētu būt lielākie darbi 2019. gadā.

L. Dzalbe:

– Vislielākā naudas summa šajos budžeta grozījumos – 65 013 eiro – paredzēta ēdināšanas pakalpojumu līdzfinansēšanai. Šim mērķim līdzekļi pašvaldības budžetā bija plānoti, taču šovasar deputāti akceptēja ēdinātāja SIA «IRG» lūgumu par ēdināšanas izmaksu pieaugumu, un lēma šo pieauguma daļu nosegt no pašvaldības budžeta, lai par to nebūtu jāmaksā bērnu vecākiem. Tāpēc mums bija jārēķinās ar lielākiem izdevumiem. Ēdināšanas izmaksu pieaugumam finansējumu ņēmām no izdevumiem energoefektivitātes pasākumiem un fasāžu atjaunošanai, kas līdz gada beigām vairs netiks iztērēti. Visiem tiem, kas bija pieteikušies, nauda jau ir piešķirta, turklāt šajā sadaļā nauda vēl ir, ja kāds pieteiktos.

Vēl no Dziesmu svētkiem neizlietotās naudas 12 000 eiro piešķirti Meierovica pieminekļa. Vaicāta, kādi vēl papildu darbi šajā jau tā dārgajā projektā varēja rasties, L. Dzalbe skaidroja, ka, cik viņai zināms, papildu finansējums bijis nepieciešams celiņa bruģēšanai, kas projektā nebija ieplānots. Lai iedzīvotāji neizstaigātu zālienu vietā, pa kuru iepriekš bija ieraduši staigāt, ir jāierīko papildus bruģis. Taču, iespējams, šī nauda paliks atlikumā, jo 10 000 eiro šim mērķim ir jau saziedoti.

Vairāk par budžeta grozījumiem lasies piektdienas, 2. novembra, laikrakstā ŠEIT =>