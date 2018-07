Pārtrauc siltā ūdens padevi Tukuma centrā

Jau otro nedēļu norisinās siltumtrases rekonstrukcija Kurzemes ielā – tā sākās ar rakšanas darbiem uzsākti pie ēkas Kurzemes ielā 3.

Kā skaidroja SIA «Amatnieks» valdes priekšsēdētājs Janeks Žizņevskis, 12. jūlijā ir pārtraukta siltā ūdens padeve mājām: Kurzemes ielā 2, 3, 10, Spartaka ielā 5, 7, 9, 11, 26, Meža ielā 23, kā arī bērnudārzam «Vālodzīte», Spartaka ielā 18, SIA «Lindstrom Prodem», Melnezera ielā 3, un SIA «Maxima», Meža ielā 22: “Mēs bijām plānojuši ūdeni no caurulēm izlaist ātrāk, taču tā kā cauruļu ražotājiem ir ļoti saspringts darba grafiks, esam spiesti rēķināties ar to brīdi, kad materiāli ir gatavi. Tāpēc izvēlējāmies tādu taktiku, ka tikai tad, kad būs materiāli, arī atslēgsim ūdeni, un tāpat būs arī nākamajos posmos. Tiklīdz ūdens būs no caurulēm iztecējis – un tam vajadzīga vismaz puse dienas vai pat vairāk, sāksim demontēt vecās caurules un agrā rīta stundā iecelsim vietā jaunās. Pēc tam sāksies cauruļu metināšana, kas prasīs ilgu laiku. Darbus sarežģī arī tas, ka reālā situācija, atrokot trasi, atšķiras no tās, kas ir projektā, līdz ar to būsim spieti izmantot papildu materiālus.”

J. Žizņevskis stāstīja, ka rakšanas darbi, kas šobrīd notiek pie ēkas Spartaka ielā 3, turpināsies līdz avīžu kioskam un vēl nedaudz tālāk līdz siltuma kamerai Kurzemes ielā pirms bērnudārza un tālāk līdz ēkai Meža ielā 18: “Tā kā rakšanas darbi plānoti arī šīs ēkas pagalmā, ar iedzīvotājiem esam vienojušies, ka nakts laikā viņi automašīnas varēs turēt mazās Maksimas stāvlaukumā, par ko informēsim arī pašvaldības policiju.”